Başkan Yıldırımkaya: "Var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz" - Son Dakika
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Başkan Yıldırımkaya: "Var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Başkan Yıldırımkaya: "Var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz"
24.07.2026 11:37  Güncelleme: 11:39
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Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, ilçe genelinde devam eden yol bakım, çevre düzenleme ve altyapı çalışmalarını yerinde denetleyerek ekiplerden bilgi aldı ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

İlçe genelinde devam eden yol bakım, çevre düzenleme ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya; "Var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, ilçe genelinde sürdürülen belediye çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerin çalışmalarını denetledi. İlçenin farklı noktalarında devam eden yol bakım ve düzenleme, çevre temizliği ile altyapı çalışmalarını sahada takip eden Başkan Yıldırımkaya, ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlara daha kaliteli ve yaşanabilir bir Sultanhisar oluşturmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Yıldırımkaya, belediye ekiplerinin ilçenin dört bir yanında yoğun mesai harcadığını ifade etti.

Yol bakım ve düzenleme, çevre temizliği ile altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Yıldırımkaya; "İlçemizin dört bir yanında yürüttüğümüz çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerimizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Yol bakım ve düzenleme, çevre temizliği ile altyapı çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor, var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yıldırımkaya: 'Var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz' - Son Dakika

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