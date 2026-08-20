Sultanhisar’da 12 daire ve 2 iş yerinin yer aldığı projede çalışmalar sürüyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde belediye tarafından Atça 154 Sokak'ta hayata geçirilen konut ve iş yeri projesinde inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kat karşılığı ihale modeliyle gerçekleştirilen proje kapsamında 12 daire ve 2 iş yerinin ilçeye kazandırılması planlanıyor.

Sultanhisar Belediyesi tarafından yürütülen proje, Atça 154 Sokak'ta yükselirken, inşaat çalışmalarında belirlenen takvim doğrultusunda ilerleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede hem konut hem de ticari alanların oluşturulması hedefleniyor. Kat karşılığı ihale modeliyle hayata geçirilen projede toplam 14 bağımsız bölüm bulunacak. Proje kapsamında 12 dairenin yanı sıra 2 iş yeri yer alacak. İnşaatın tamamlanmasının ardından söz konusu bağımsız bölümlerin teslim sürecine geçilmesi planlanıyor. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, projede çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdüğünü belirterek, inşaatın yılbaşına kadar tamamlanarak teslim edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.