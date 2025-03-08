Sultanhisar\'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Tamamlandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası sona ererken, turnuvada dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Kaymakam Ali Ekber Ateş verdi.

İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Sultanhisar'da gerçekleştirildi. Turnuva boyunca öğrenciler en iyi hamlelerini yaparak yarışmada dereceye girmek için çaba sarf etti.

Kaymakam Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Akıl ve Zeka Oyunları İlçe Turnuvası'na katıldı. Turnuvada öğrencilere yakından ilgilenen Kaymakam Ateş, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim etti. Kaymakam Ateş, turnuvaya katılan tüm öğrenci ve öğretmenlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN