Sultanhisar\'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Toplantısı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz, Atça Lisesi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalışmalarını değerlendirdi.

2025-2026 eğitim öğretim yılında ilçedeki okullarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki çalışmaların düzenli takibi ve yöneticiler ile öğretmenlere saha rehberliği sağlanması amacıyla şube müdürleri tarafından gerçekleştirilen odak grup toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürlerinden Burcu Tanrıverdi Yılmaz, Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek toplantıya başkanlık etti. Toplantıda, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki katkılarından ötürü okul yönetimine teşekkür etti ve eğitim çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AYDIN