Sultanhisar\'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Toplantısı

01.03.2026 15:47
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz, Atça Lisesi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalışmalarını değerlendirdi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için düzenli takip ve rehberlik amacıyla gerçekleştirilen odak grup toplantılarının devam ettiği bildirildi. Yılmaz, okul yöneticileri ve öğretmenlerle buluşarak, eğitim çalışmaları için teşekkür edip kolaylıklar diledi.

2025-2026 eğitim öğretim yılında ilçedeki okullarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki çalışmaların düzenli takibi ve yöneticiler ile öğretmenlere saha rehberliği sağlanması amacıyla şube müdürleri tarafından gerçekleştirilen odak grup toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürlerinden Burcu Tanrıverdi Yılmaz, Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek toplantıya başkanlık etti. Toplantıda, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki katkılarından ötürü okul yönetimine teşekkür etti ve eğitim çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Türkiye Yüzyılı, Sultanhisar, Aydın, Yerel, Atça, Son Dakika

