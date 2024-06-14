Sultanhisar'da 'Yörük Ali Efe ve Malgaç Köprüsü Kuvayi Milliye Direnişi' paneli düzenlendi - Son Dakika
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Sultanhisar'da 'Yörük Ali Efe ve Malgaç Köprüsü Kuvayi Milliye Direnişi' paneli düzenlendi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kurtuluş savaşının ve milli direnişin ilk kıvılcımlarının ateşlendiği 'Yörük Ali Efe ve Malgaç Köprüsü Kuvayi Milliye Direnişi' panelde anlatıldı.

14.06.2024 12:25
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kurtuluş savaşının ve milli direnişin ilk kıvılcımlarının ateşlendiği 'Yörük Ali Efe ve Malgaç Köprüsü Kuvayi Milliye Direnişi' panelde anlatıldı.

Milli Mücadele kahramanlarından Yörük Ali Efe ve Kuvayi Milliye dönemi düzenlenen panelde anlatıldı. Panelin moderatörlüğünü yapan Yörük Ali Efe'nin torunu emekli Vali Kayhan Kavas, hatıralarını anlattı. Milli mücadele dönemi ve bölgedeki durum Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademisyenleri Doç. Dr. Mutlu Adak ve Dr. Banu Berber Babalık tarafından izleyicilere anlatıldı.

ADÜ Sultanhisar MYO Hakkı Balcıoğlu Konferans Salonunda düzenlenen 'Yörük Ali Efe ve Malgaç Köprüsü Kuvayi Milliye Direnişi' paneline Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkan Yardımcısı Vet. Hek. Okan Yalçınkaya, Sultanhisar MYO Müdürü Doç. Dr. Ayhan Bulut, Atça MYO Md. Yrd. Recep Özçelik, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Aydın'da Araştırma Enstitüsü kurulması çağrısı

Panelde konuşan Yörük Ali Efe'nin torunu emekli Vali Kayhan Kavas, "Bugün 105 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nın ilk düzenli ilk örgütlü baskını olan Malgaç Baskınını kutladık. O dönemin yiğitlerini andık. Saygı duruşunda bulunduk. Kendilerine ve başta dedem olmak üzere tüm gazilerimizin ve şehitlerimizin ruhlarına dua ettik. Gençlerimize bu önemli kişileri tanıtmaya, anlatmaya gayret sarf ettik. Güzel bir gün oldu. Bu anmalar hafızalarımızı tazelememize neden olur. Gerçekten o anlamda ben de bugün duygusal bir gün yaşadım. Bunları sadece anlatmak, toplantılar ile sınırlı tutmamak lazım. Ben özellikle Kuvayi Milliye'nin yatağı olan Aydın'da Kuvayi Milliye ile ilgili bir araştırma merkezi ve Araştırma Enstitüsü kurulmasını istiyorum. Bu anlamda Aydın'da bulunan tüm kamu kurumlarına, sivil meslek kuruluşlarına, kişilere, bireylere, üniversitelerimize çağrıda bulunuyorum. Çünkü bu insanlarla ilgili, geleceklerini sadece ve sadece bu ülke için adayan, bu ülkenin mutluluğuna refahına adayan bu insanlar, hiçbir beklentileri olmadan, hiçbir çıkar peşinde koşmadan, sadece bu vatan için çarpışmışlardır. Bunlarla ilgili araştırmaların yapılması, kitapların yayınlanması, panellerin düzenlenmesi, gençlere tanıtılması konusunda böylesine bir merkezin veya enstitünün, adını ne koyacaksak, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Aydınlılara çağrıda bulunmak istiyorum" dedi.

Panelde konuşmacılar milli mücadelenin kıvılcımlarının atıldığı dönemle ilgili önemli bilgiler verdi. Kurtuluş Savaşının temellerinin Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasının ardından çağrısı ile doğudan batıya doğru başladığı, ilk düzenli başkaldırının ise Aydın'da gerçekleştirildiği ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultanhisar'da 'Yörük Ali Efe ve Malgaç Köprüsü Kuvayi Milliye Direnişi' paneli düzenlendi - Son Dakika

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