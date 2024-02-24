Sultanhisarlı öğrenciler, portakal dolu kolileri Düzce'ye gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sultanhisarlı öğrenciler, portakal dolu kolileri Düzce'ye gönderdi

Sultanhisarlı öğrenciler, portakal dolu kolileri Düzce\'ye gönderdi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Kabaca Kavaklı İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, vefa ve sevgilerini göstermek amacıyla hazırladıkları portakal dolu kolileri, Düzce Çilimli'deki Şerefiye Okulu'na gönderdi. Düzce Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, bu güzel davranışları için öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

24.02.2024 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Kabaca Kavaklı İlkokulu öğretmen ve öğrencileri yürüttükleri proje kapsamında vefa ve sevgilerini göstermek için hazırladıkları portakal dolu kolileri, öncesinde Sultanhisar Kaymakamlığı yapan Furkan Alpay'ın şu anda görev yaptığı Düzce Çilimli'deki Şerefiye Okulu'na gönderdi.

Sultanhisar Kabaca Kavaklı İlkokulu öğrencileri " Yürüttükleri Paylaşıyoruz Tanıyoruz Vefa ile Anıyoruz" projesi etkinliklerini sürdürüyor. Daha önce Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kaymakamlık yapan ve halkın sevgisini kazanan, şu an Düzce-Çilimli Kaymakamı olarak görev yapan Furkan Alpay'a Sultanhisar halkı adına vefa ve sevgilerini göstermek için harekete geçti. Sultanhisarlı öğrenciler, okul bahçelerinde yetiştirip elleriyle topladıkları portakalları Düzce Çilimli Kaymakamlığı ve 100 öğrencili Şerefiye İlkokulu öğrencilerine gönderdiler.

Portakal paketlerini teslim alan Düzce Çilimli Şerefiye İlkokulu öğrencileri teşekkür videosu gönderirken, Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay'da soysal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sultanhisar' daki öğretmen ve öğrencilere bu güzel davranışları için teşekkür etti.

Sultanhisar Kabaca Kavaklı İlkokulu Müdürü Ahmet Tokkaya ise iyilikleri paylaşmanın toplumda yaygınlaşması adına projelerinin süreceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sultanhisar, Çilimli, Düzce, Aydın, Yerel Haberler, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultanhisarlı öğrenciler, portakal dolu kolileri Düzce'ye gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 15:01:46. #1.13#
SON DAKİKA: Sultanhisarlı öğrenciler, portakal dolu kolileri Düzce'ye gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement