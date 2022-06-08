Suluova Belediyesinden hastaneye gitmekten korkan çocuklar için oyun parkı - Son Dakika
Üye Girişi

Suluova Belediyesinden hastaneye gitmekten korkan çocuklar için oyun parkı

08.06.2022 09:01
Suluova Belediyesinden hastaneye gitmekten korkan çocuklar için oyun parkı

Suluova Belediyesi, hastaneye gitmekten korkan çocuklar için çocuk polikliniğinin karşısına oyun parkı konuşlandırdı.

Suluova Belediyesi, hastaneye gitmekten korkan çocuklar için çocuk polikliniğinin karşısına oyun parkı konuşlandırdı. Bu sayede tedavi için gelen çocukların yüzü güldü.

Suluova Devlet Hastanesinin çocuk polikliniğinin karşısına kurulan oyun alanı sayesinde hastaneye gelen çocuklar tedavi sıralarını bekledikleri parkta gönüllerince eğleniyorlar.

Çocukların sağlıklı ve mutlu olmasını istediklerini belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Hasta çocuklarımızın moral, motivasyonunu yükseltmek ve doktor korkusunu yenmek amacıyla hastanenin içerisindeki alana oyun gruplarından oluşan parkı kurduk. Oyun gruplarıyla çocuklarımız hoşça vakit geçirebilecekler. Artık hastaneye gitmekten korkmayacaklar" diye konuştu.

Hastane yöneticileri ve aileler Fatih Üçok'a teşekkür etti. - AMASYA

Suluova Belediyesinden hastaneye gitmekten korkan çocuklar için oyun parkı
Suluova Belediyesinden hastaneye gitmekten korkan çocuklar için oyun parkı

YORUMLAR
500
Savaş mağduru çocuklar yaşadıklarını oyunlar oynayarak unutmaya çalışıyor Savaş mağduru çocuklar yaşadıklarını oyunlar oynayarak unutmaya çalışıyor Darıca'da çocukların güvenliği için parklar yenileniyor Darıca'da çocukların güvenliği için parklar yenileniyor
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Suluova Belediyesinden hastaneye gitmekten korkan çocuklar için oyun parkı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:49 Güldür Güldür ekibi şimdi de altılı masa liderlerini taklit etti
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Evet, dar gelirliler sıkıntıda, bunu inkar edecek değiliz
00:37 Akaryakıta bir zam daha geldi! Motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı
00:21 YPG/PKK destekçisi milletvekili Amineh Kakabaveh İsveç hükümetine resmen şantaj yaptı
00:19 Litvanya galibiyeti sonrası Stefan Kuntz'dan Halil Dervişoğlu açıklaması geldi
23:45 Ümit Özdağ, "askerlik yapmadı" iddiasına paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi
23:41 Çöpe atılan domates ve salatalık görüntüleri tepki çekmişti! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
23:33 A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti
23:28 İmamoğlu'nun 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonunun açılışını yapmasıyla ilgili konuşan AK Partili Göksu: Kurdele belediyeciliği
23:18 U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 09:06:24. #1.13#
SON DAKİKA: Suluova Belediyesinden hastaneye gitmekten korkan çocuklar için oyun parkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement