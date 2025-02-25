Summit Erciyes Zirvesi Yapıldı - Son Dakika
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Summit Erciyes Zirvesi Yapıldı

Summit Erciyes Zirvesi Yapıldı

Kayseri'de düzenlenen zirvede girişimciler ve yatırımcılar modern finansman yöntemlerini tartıştı.

25.02.2025 11:28
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Kayseri'de Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erciyes Teknopark işbirliği ile Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi düzenlendi.

Düzenlenen programa Kayseri Vali Yardımcıları Ömer Tekeş ile Erkan Kaçmaz, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, protokol üyeleri ve yatırımcılar katıldı. Programla ilgili bilgiler veren ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, "Bugün bu programı organize etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Summit Erciyes programı, bu yıl 5.'sini düzenlediğimiz Orta Anadolu'da Kayserimizde girişimciliğin, melek yatırımcılığın konuşulduğu, özellikle yeni nesil, modern finansman yöntemlerinin konuşulduğu, girişimciliğin merkezi denilebilecek Kayseri'de yaptığımız çok taraflı ve çok nitelikli bir etkinliktir. Bu zirvede hem girişimciler finansman modelleri hakkında fikir sahibi olmaktalar hem de yeni fikirlerini tanıtma, özellikle melek yatırım ağları ile buluşturma imkanlarını yakalamaktalar. Biz Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak bölgenin girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi kendimize bir vazife olarak görüyoruz. Bu kapsamda da bölge illerimiz olan Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta iş fikri yarışmaları, farkındalık çalışmaları, zirveler ve çalıştaylar düzenliyoruz. Bu etkinliğin sonunda da bizler girişimcilik ve melek yatırımcılık konusunda bir farkındalık oluşturmayı, fikirlerin önemli kişilerle buluşmasını aynı zamanda da şehirde bu alanda bir ekosistem gelişmesini bekliyoruz. 5 yıldır da ilgili paydaşlarla yaptığımız bu etkinlikteki serüvenimizin bir sonucu aslında. Özellikle tutarlı ve istikrarlı biçimde bu etkinliği düzenlemeye çalışıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Summit Erciyes Zirvesi Yapıldı - Son Dakika

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