Sumou Holding'in sahibi Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani'nin Uskumruköy'deki arazisi satıldı - Son Dakika
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Sumou Holding'in sahibi Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani'nin Uskumruköy'deki arazisi satıldı

Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren Sumou Holding'in sahibi Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani'ye ait olan 57 dönümlük arazi, iş adamı Nihat Özçelik tarafından satın alındı. Ticaret sicil gazetesinde yayımlanan ilana göre, satışın 50 ila 65 milyon dolar arasında gerçekleştiği tahmin ediliyor.

14.07.2024 17:26
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Sumou Holding'in sahibi Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani'nin Uskumruköy'de bulunan 57 dönümlük arazisi iş adamı Nihat Özçelik tarafından satın alındı.

Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren ve bölgenin en önemli gayrimenkul şirketleri arasında gösterilen Sumou Holding'in sahibi Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani'nin 57 dönümlük arazisi iş adamı Nihat Özçelik tarafından satın alındı.

Ticaret sicil gazetesinden yayımlandı

Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani'nin şirketi Kilyos İnvestment LTD üzerine kayıtlı dev arazinin satışı ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak tescillendi. 4 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan ticaret sicil gazetesinde arazinin el değiştirdiğinin bilgisi yer alıyor. İlanda yönetim kurulu ve yetkililer bölümünde Nihat Özçelik'in olduğu da görülüyor.

Satışın 50 ila 65 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor

Ticaret sicil gazetesinde satış rakamına yer verilmezken, gayrimenkul uzmanları çevredeki fiyatların arazi için dönümünün 1 ila 1.2 milyon arasında değiştiğini aktardı. Bu kapsamda 57 dönümlük arazinin satışının ise 50 ila 65 milyon dolar arasında gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu yatırımın ardından Özçelik'in bu arazide ne yapacağı merak konusu oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sumou Holding'in sahibi Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani'nin Uskumruköy'deki arazisi satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sumou Holding'in sahibi Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani'nin Uskumruköy'deki arazisi satıldı - Son Dakika
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