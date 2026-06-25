Sungurlu\'da Halk Ekmek Fabrikası Hizmete Açıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kurulan ve vatandaşlara günlük 10 bin adet uygun fiyatlı ekmek ulaştırılan halk ekmek fabrikası, törenle hizmete açıldı. Yerli üretim makinelerle donatılan fabrikada 20 kişi istihdam ediliyor.

Sungurlu Belediyesi tarafından bin 200 metrekare alan üzerine kurulan Ülkücü Şehit Süleyman Özmen Halk Ekmek Fabrikası, geniş katılımlı bir törenle açıldı. Hem yüksek kapasitesi hem de kullanılan yerli teknolojisiyle dikkat çeken tesiste, ilçe halkına kaliteli, hijyenik ve uygun fiyatlı ekmek ulaştırılacak. 20 personelin istihdam edildiği fabrikada günlük 5 bin adet normal ekmek ve 5 bin adet roll ekmek olmak üzere toplam 10 bin adet ekmek üretimi yapılıyor. Günlük 40 bin normal ekmek ve 54 bin roll ekmek üretebilecek altyapıya sahip fabrikada, Ülkücü Şehit Süleyman Özmen'in adı yaşatılacak. Ekmek imalatının yapıldığı tesisteki makine parkurunun tamamı ise yerli ürünlerle kuruldu.

Açılışı yapıldı

Tesisin açılış törenine Çorum Valisi Ali Çalgan, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayırıcı, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tesis, protokol üyeleri tarafından kesilen kurdele kesilmesiyle açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri tesisi gezerek üretim süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"Bu kalıcı tesislerin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Fabrikanın açılış töreninde konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Çok kıymetli hizmetlere vesile olacak, hizmet etmeye devam edecek bu kalıcı tesislerin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Asfalt plenti gibi, beton santrali gibi sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya matuf olmayan, gelecekte de bu ilçeye hizmet edecek olan tesislerin çok kıymetli olduğunu söylemek isterim" dedi.

"Vatandaşlarımız kaliteli ekmeğe çok daha uygun fiyatlarla sofralarına götürebileceklerdir"

Üretilen ekmeklerin sofralara daha uygun fiyatlarda yer alacağını söyleyen MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı da, "El değmeden ve en hijyenik şartlarda üretim yapacak olan bu fabrika sayesinde vatandaşlarımız kaliteli ekmeğe çok daha uygun fiyatlarla sofralarına götürebileceklerdir. Biliyoruz ki halkın parasını yine halka hizmet olarak döndürmek sosyal devlet ve sosyal belediyecilik anlayışının en temel kuralıdır" diye konuştu.

"Yaklaşık 15-20 gündür günlük ortalama 10 bin ekmek üretiyoruz"

Açılışı gerçekleştirilen fabrika hakkında bilgi veren Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ise, "Tesisimizde üretimlerimiz başladı. Yaklaşık 15-20 gündür günlük ortalama 10 bin ekmek üretiyoruz. Bu tesisimiz 3 dönüm alanda bin 200 metrekare kapalı alan üzerine kuruldu. Günlük 40 bin ekmek üretim kapasitesine yaklaşık, 50 bin de ilave rol ekmek üretme kapasitesine sahip. zor zamanlarda ilçemizin, ilimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. Kullanılan makinelerin tamamı yerli üretim. Şu ana kadar vatandaşlarımız çok memnun. Sadece biraz daha fazla üretim istiyorlar. Biz şimdilik ürerimi 10 bin ekmek civarında tutuyoruz. Vatandaşlarımızın talebi başımız üstüne. Ona göre değerlendireceğiz ve ekmek çeşitlerimizi de inşallah biraz daha arttıracağız. inşallah bu ekmek fırınımız modern bir ekmek fırını olarak, ekmek fabrikası olarak faaliyetlerini devam ettirecek" şeklinde ifade etti.

"Tesis adını verdiğimiz Ülkücü Şehidimiz Süleyman Özmen Çorum'un Sungurlu ilçesinden çıkmıştır"

Dayanışmanın birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Çorum MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ise, "Bugün burada sadece bir fabrika açılışını gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda sosyal belediyeciliğin dayanışmasının milletle hizmet anlayışının önemli bir eserini milletimizin hizmetine sunuyoruz. Bu anlamlı tesis adını verdiğimiz Ülkücü Şehidimiz Süleyman Özmen Çorum'un Sungurlu ilçesinden çıkmış vatanını, milletini ve mukaddesat uğruna henüz 22 yaşında şehadet mertebesine ulaşmış Somurlu'muzun öz evladıdır" ifadelerini kullandı. - ÇORUM