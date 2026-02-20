Sungurlu Belediyesi\'nden ihtiyaç sahibi ailelere evde sıcak iftar yemeği desteği

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine sıcak iftar yemeği ulaştıracaklarını söyledi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere evde sıcak iftar yemeği hizmeti sunulacağını söyledi. Sosyal yardımların aralıksız devam edeceğini ifade eden Dere, Ramazan ayının paylaşma ayı olduğuna vurgu yaptı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, " Rahmet, mağfiret ve bereket ayı onbir ayın sultanı Ramazan'a kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayının ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayır ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan ayı vesilesiyle Hilal Kart uygulamalarımız kapsamında gıda ve sosyal yardım kartı sahibi ihtiyaç sahibi ailelerimizin evde sıcak iftar yemeği hizmetimizle yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tutacağımız oruçlar, kılacağımız teravihler, yapacağımız dualar kabul olsun. Ramazan, sadece oruç tutmak değil, aynı zamanda derde ortak olmak ve kimseyi yalnız hissettirmemektir. Bu anlayışla Sungurlu Belediyesi olarak, her zaman olduğu gibi bugün de sizlerin yanında olmayı bir görev biliyoruz. Bizler, Sungurlu'da kimsenin kendini yalnız hissetmediği; kapıların umuda, gönüllerin sevgiye açık olduğu bir şehir için çalışıyoruz. Sizlerin duası ve desteğiyle bu birlik ve beraberliği daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum. Bütün hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - ÇORUM