Spor salonunda 2 bin kişi iftar sofrasında buluştu

01.03.2026 00:37  Güncelleme: 00:53
Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen iftar programında yaklaşık 2 bin kişi orucunu aynı masada açtı. Belediye Başkanı Muhsin Dere, iftarın manevi paylaşıma katkı sağladığını vurguladı.

Sungurlu Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı, aynı spor salonunda yüzlerce vatandaşı aynı masada buluşturdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programında Ramazan ayının paylaşım maneviyatı yaşatıldı. İftar programında yaklaşık 2 bin kişi birlikte orucunu açtı. İftar yemeğinin ardından eller semaya açılarak dua edildi. İftar programına katılan Belediye Başkanı Muhsin Dere vatandaşlarla yakından ilgilendi. İftar programına Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Kaymakam Mutlu Köksal, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve ilçe protokolü de katıldı.

"Bugün aslında bir ilçenin değil, büyük bir ailenin sofrasını kurduk"

İftar programında konuşan Başkan Muhsin Dere, "Sungurlu'nun her sokağında, her mahallesinde birliğimiz daim olsun, attığımız her adım, hayata geçirdiğimiz her hizmet bir çocuğun yüzünde tebessüm, darda kalanın huzuru ve yaşlılarımızın duası olsun. Bugün aslında bir ilçenin değil büyük bir ailenin sofrasını kurduk. Sizlerin teşrifleriyle burası bir spor salonu olmanın ötesine geçti. Gösterdiğiniz ilgi, verdiğiniz destek bizim en büyük güç kaynağımızdır. Katılımlarınızla, soframızı, meclisimizi ve en önemlisi gönlümüzü şenlendirdiniz. Her birinize bu kıymetli vaktinizi ayırdığınız için yürekten teşekkür ediyor, en derin saygılarımı sunuyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

