Suriye'de Esad Rejimi Devrildi

Yerel

Suriye halkı, Esad rejiminin devrilmesinin ardından özgürlüğü kutluyor.

Suriye'de 61 yıllık kanlı rejim devrildi. Muhaliflerin yüz binlerce can kaybının yaşandığı 13 yıllık iç savaşın ardından Şam'a yalnızca 12 gün süren ilerleyişi, Esad ailesinin "demir yumruk" dönemini fiilen sona erdirdi. Rusya'ya kaçmak zorunda kalan Beşar Esad'ın izleri ise Şam'dan silindi. Kan ve zulüm dolu onlarca yılı geride bırakan Suriye halkı, Esad rejiminin devrilmesini kutluyor.

Zaferin ayak sesleri

Muhalifler, İdlib'in güneyindeki bölgelere saldırıları artıran rejim güçlerine karşı 27 Kasım'da devrim yürüyüşü başlattı. 30 Kasım'da Halep'in büyük bölümünü ele geçiren muhalif gruplar, aynı gün İdlib genelinde de kontrolü sağladı. Esad'ın ordusuna karşı ilerleyişini sürdüren muhalifler, 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden aldı. 7 Aralık'ta başkent Şam'a ulaşan muhalifler, kilit noktaları ele geçirdi. 8 Aralık'ta kontrolü kaybeden Beşar Esad rejimi düştü. - ŞAM