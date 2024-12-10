Suriye'de Yeni Yönetim ve Belirsizlikler - Son Dakika
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Suriye'de Yeni Yönetim ve Belirsizlikler

Suriye\'de Yeni Yönetim ve Belirsizlikler

Prof. Dr. Çağrı Erhan, Suriye'deki yeni yönetim ve mültecilerin geri dönüşüne dair kritik değerlendirmelerde bulundu.

10.12.2024 10:14
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Suriye'deki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı, Prof. Dr. Çağrı Erhan, yeni yönetimin uluslararası tanınma sürecinden mültecilerin geri dönüşüne kadar birçok bilinmeyenle karşı karşıya olunduğunu vurguladı.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, yeni devletin biçimi ve uluslararası camiada kimin bu yönetimi tanıyacağına ilişkin büyük soru işaretleri bulunduğunu belirterek, "HTŞ hala Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terör örgütü olarak tanımladığı bir yapı. Bu durumda isim değiştirmek ve kendilerini eski yapıdan tamamen uzaklaştırmak zorundalar. Ancak bunu yaparlarsa uluslararası toplum üzerlerindeki terörist sıfatını kaldırabilir mi, bu da belirsiz" dedi.

Mültecilerin geri dönüş sürecine de dikkat çeken Prof. Dr. Çağrı Erhan, dönecek insanların büyük çoğunluğunun evi, yurdu ve iş yerinin harap olduğunu ifade etti. Ayrıca kaçan insanların mallarının ve mülklerinin korunması, asayişin sağlanması ve adalet mekanizmasının yeniden tesis edilmesi gibi önemli meselelerin çözülmesi gerektiğini belirtti.

"Rusya ve ABD ile ilişkiler kritik"

Prof. Dr. Çağrı Erhan, yeni yönetimin Suriye'nin eski rejimi tarafından yapılan anlaşmalara nasıl yaklaşacağı sorusuna da şöyle dikkat çekti:

"Rusya'nın bölgede askeri üsleri ve 49 yıllık anlaşmaları var. Ancak yeni yönetim bu anlaşmaların Suriye halkını temsil etmeyen zorba bir rejim tarafından yapıldığını ifade ederse, Rusya'nın bu bölgede kalıcılığı sorgulanabilir. Bu, tarihi olarak sıcak denizlere ulaşma hayali taşıyan Rusya için büyük bir kırılmaya neden olabilir."

ABD'nin bölgedeki varlığına da değinen Erhan, "DEAŞ'la mücadele adına gelen ABD, zamanla terör örgütü PKK/ YPG'yi silahlandırarak neredeyse nizami bir ordu kurmaya kadar ilerledi. Yeni yönetimin bu duruma nasıl bir tavır alacağı da belirsiz" dedi.

"Yeni bir dil ve tanımlama gerekli"

Erhan, Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriye'deki muhalefetin artık farklı bir şekilde tanımlanması gerektiğini ifade ederek, "Ortada bir Esad iktidarı kalmadıysa, bu gruplara hala muhalifler demek ne kadar doğru? Belki de yeni Suriye yönetimi ya da yeni bileşenler demek daha uygun olacaktır. Artık Suriye'nin geleceğini nasıl tanımlayacağımızı yeniden düşünmek zorundayız" diye konuştu.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, bu yeni dönemde çözülmesi gereken soruların çok fazla olduğunu ve Suriye'nin geleceğinin uluslararası dengelerde kritik bir rol oynayacağını vurgulayarak sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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