Suriye\'den İsrail\'e Sert Tepki

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İsrail'in Lübnan ile Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı'na yönelik saldırısını kınayan Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

Lübnan - Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı'na yönelik İsrail saldırısına Suriye'den tepki geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Masnaa Sınır Kapısı'nın İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ı terk etmeye çalışan yerinden edilmiş yüz binlerce Lübnan ve Suriye vatandaşının kullandığı "hayati arter" olduğu belirtilerek, İsrail'in bu sınıra erişimi kestiği vurgulandı. "Suriye, sivil savunma ekiplerini ve insani yardım çalışanlarını bile etkilemeye başlayan bu dizginlenemez Siyonist suçu kınıyor" denilen açıklamada İsrail'e saldırılarını durdurma, uluslararası topluma ise İsrail'i eylemlerinden sorumlu tutma çağrısı yapıldı.

İsrail sınıra saldırı düzenlemişti

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Lübnan - Suriye sınırı yakınlarına bir saldırı gerçekleştirildiğini açıklamış, saldırıda Hizbullah'ın Lübnan'a silah kaçırmak için kullandığı iddia edilen bir yeraltı tünelinin hedef alındığı belirtilmişti. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh ise saldırının yüz binlerce insanın son günlerde İsrail bombardımanından kaçmak için kullandığı yolu kapattığını ifade etmişti. - ŞAM