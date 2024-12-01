Suriye Rejimi PKK/YPG'den Destek İstiyor

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Suriye rejiminin, muhalifler karşısında terör örgütü PKK/ YPG'den destek istemesi nedeniyle örgüte alan açıldığını bildirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Suriye'nin kuzeyinde başta İdlib'te başlayan çatışmalar sonucu muhaliflerin, Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep'i ele geçirmeleri ile Suriye sahasında yeniden hareketlenmeler başladı. Suriye rejim güçleri, muhaliflerin Halep'e yönelik operasyonunun başlaması ile hakimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybettiği belirtildi. Bu durumun Suriye rejiminin, muhalifler karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemesine neden olmuş, PKK/YPG'ye alan açıldığını bildirildi.

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başlattığı aktarıldığı bu nedenle Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine geldiği, örgüte ait ağır silahlar sevk edilmeye başlandığı vurgulandı.

PKK/YPG ise Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını bir fırsat olarak gördüğü, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktuğu, ancak terör örgütünün bu planı Suriye Milli Ordusu tarafından bozulduğu vurgulandı.

Muhaliflerin Halep'e doğru ilerlemesini fırsat bilen PKK/YPG'nin bu adımını fark eden SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmış, hızla sahaya girdi. Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel olduğu bildirildi. - ANKARA