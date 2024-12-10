Suriye'ye Dönüş Hayali: Cemile'nin Acısı - Son Dakika
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Suriye'ye Dönüş Hayali: Cemile'nin Acısı

Suriye\'ye Dönüş Hayali: Cemile\'nin Acısı

Adana'da yaşayan 15 yaşındaki Suriyeli Cemile, babası Esad bombasıyla öldüğü için Suriye'ye dönme arzusunu dile getirdi. Esad rejimine karşı gelişmelerle birlikte birçok Suriyeli, ülkelerine dönmek için sabırsızlanıyor. Cemile, 10 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve babasının mezarına gitme isteğini vurguladı. Türkiye'deki misafirperverliğe teşekkür eden diğer Suriyeliler de savaşın bitmesini bekleyerek geri dönme umudunu taşıyor.

10.12.2024 09:52
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Adana'da yaşayan ve ülkesine dönüş yapmaya hazırlanan Suriyeli 15 yaşındaki Cemile, "Babam Ahmet, Esad bombasıyla öldü. Ülkeme dönüş yapmak ve onun hiç gidemediğim mezarına gitmek istiyorum" dedi.

Esad rejimine muhalif grupların Suriye'nin başkenti Şam'a girmesiyle Beşar Esad ülkesinden kaçtı. Esad'ın kaçması, Pazar günü Adana'da yaşayan yaklaşık 250 bin Suriyeli tarafından düğün gibi karşılandı. Suriyelilerin yoğun yaşadığı Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Sokak'ta Suriyelilerin sevinci ise halen devam ediyor.

Ellerinde bayraklarla yürüyen Suriyeliler, bir an önce ülkelerine dönmek için adeta gün sayıyor.

"Babamın mezarına gitmek istiyorum"

Babası Esad bombalarıyla hayatını kaybeden Cemile Hüseyin, bir an önce ülkesine dönüp babasının mezarına gitmek istediğini anlatarak, "10 yıldır annem ile birlikte buradayız. Suriye'de birçok akrabam öldü. Babam Ahmet de orada Esad'ın bombalarıyla öldü. Onun mezarına hiç gidemedim. Şimdi bir an önce Suriye'ye gitmek ve babamın mezarına gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'den çok memnun kaldık"

7 sene önce Halep'ten Türkiye'ye gelen Muhammet Ahmet de Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür ederek, "Esad gitti ve biz oraya geri döneceğiz. Esad şerefsiz, ülkemizdeki insanları öldürdü. Benim de birçok akrabam orada öldü. Savaş bitsin hemen gideceğiz. Her şey burada çok güzel. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Türkiye'den çok memnun kaldık. Allah razı olsun" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Suriye'ye Dönüş Hayali: Cemile'nin Acısı - Son Dakika

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