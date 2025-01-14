Suriye'ye Dönüyor: Şoförlük Mesleğine Devam Edecek - Son Dakika
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Suriye'ye Dönüyor: Şoförlük Mesleğine Devam Edecek

Suriye\'ye Dönüyor: Şoförlük Mesleğine Devam Edecek

11 yıl Türkiye'de yaşayan Muhammed Bilal, ülkesine dönerek şoförlük yapmayı planlıyor.

14.01.2025 14:08
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Suriye'deki iç savaştan kaçarak geldiği Türkiye'de 11 yıldır yaşayan ve şoförlük yapan Muhammed Bilal, Esad rejiminin devrilmesinin ardından dönüş yapacağı ülkesinde mesleğini sürdüreceğini söyledi.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan 24 yaşındaki Muhammed Bilal, 6 yıl boyunca şoförlük yaparak ailesinin geçimini sağladı. Türkiye'deki misafirperverlikten büyük memnuniyet duyan Bilal, artık ülkesine dönme ve orada şoförlük mesleğini sürdürme kararı aldı.

"Türk halkı bize kucak açtı, artık mesleğime ülkemde devam edeceğim"

Suriye'den Türkiye'ye geldiklerinde oldukça zor bir dönemden geçtiklerini belirten Bilal, "Türkiye'ye geldiğimizde ne yapacağımızı bilemedik ama Türk halkı bize kucak açtı. Burada 6 yıl boyunca şoförlük yaparak geçimimi sağladım. Türkiye'de mesleğimi öğrendim ve çok şey kazandım. Şimdi ülkemde de bu mesleğe devam edeceğim" dedi.

Ailesine yardım ediyor

Bilal, şoförlük yaparak sadece kendi geçimini sağlamakla kalmadığını aynı zamanda ailesine de maddi destek sağladığını söyledi. "Burada kazandığım parayla ailemi geçindirdim. Onlara her zaman yardım ettim. Şimdi onları Suriye'ye gönderiyorum. Orada da yeni bir yaşam kuracaklar" ifadelerini kullandı.

"Türk halkı, bizim ikinci ailemiz oldu"

Türk halkına olan minnettarlığını vurgulayan Bilal, "Türklerden çok memnunuz, bizleri yıllarca misafir ettiler, bize yardımcı oldular. Türk halkı, bizim ikinci ailemiz oldu. Şimdi, onları geride bırakmak zor olsa da kendi ülkeme dönme zamanı geldi" şeklinde konuştu.

"Burada öğrendiklerimle ülkeme katkı sağlamayı düşünüyorum"

Suriye'ye dönerken, orada yeni bir hayat kurmayı ve şoförlük mesleğini sürdürmeyi planladığını belirten Bilal, "Suriye'de yaşam zor ama burada öğrendiklerimle ülkeme katkı sağlamayı düşünüyorum. Hem mesleğimle ilgili deneyimlerimi kullanacağım hem de ülkeme hizmet edeceğim" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Göçmenler, 3-sayfa, Türkiye, Ekonomi, Suriye, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Suriye'ye Dönüyor: Şoförlük Mesleğine Devam Edecek - Son Dakika

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