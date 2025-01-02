Suriyeli esnaf kesin dönüş öncesi iş yerindeki fiyatları yarıya indirdi

Yerel

Gaziantep'te 10 yıldır esnaflık yapan Suriyeli İsmail Keleş, ülkelerindeki Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye'ye dönüş hazırlığı yaptıklarını söyledi. Dükkanında fiyatları yarıya indiren Keleş, birçok Suriyeli gibi vatanına dönmek için hazırlık yaptığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olma hayali kurduklarını söyledi.

Gaziantep'te 10 yıldır esnaflık yapan Suriyeli İsmail Keleş, Esad rejiminin sona ermesinin ardından ülkelerine dönme hazırlığı yaptıklarını söyledi. Suriye'ye dönüş hazırlığında olduklarını belirten esnaf Keleş, bu nedenle dükkanındaki ürünlerin fiyatını yarı yarıya düşürdüklerini belirtirken Erdoğan gibi bir lidere sahip olma hayali kurduklarını söyledi.

"Suriye'nin Erdoğan gibi bir lidere ihtiyacı var"

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda esnaflık yapan 52 yaşındaki İsmail Keleş, Suriye'nin yeniden inşası ve huzurun sağlanması adına güçlü bir lidere ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bizim ülkemizde de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olmasını istiyoruz. Erdoğan, halkının yanında duran ve kalkınma sağlayan bir lider. Suriye'nin de böyle bir lidere ihtiyacı var" dedi.

"Buradaki işlerimizi halledip en kısa zamanda Suriye'ye döneceğiz"

Kısa zamanda vatanlarına dönmek istediklerini söyleyen esnaf Keleş, "Esad devrildi biz de kurtulduk. Biz vatanımıza dönmek istiyoruz. Evlerimizi gidip yapacağız. Vatanımıza gidip toprağımıza kavuşmak istiyoruz. Buradaki işlerimizi halledip en kısa zamanda Suriye'ye döneceğiz. Burada sattığımız ürünlerin fiyatını düşürdük. Amacımız en kısa zamanda dükkandaki ürünleri bitirip kendi ülkemizde yeni bir düzen kurmak" şeklinde konuştu.

"Esad 3 milyondan fazla insanı öldürdü"

Zulmün olmadığı bir Suriye için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade eden esnaf Keleş, "Esad 3 milyondan fazla insanı öldürdü. Kendi vatandaşına çok zulüm etti. Biz Suriyeliler olarak Esad'ı Allah'a havale ettik. Esad'ın zulmü olmadan yeni bir Suriye inşa edeceğiz. Suriyelileri huzurlu bir ülke bekliyor" diye konuştu. - GAZİANTEP