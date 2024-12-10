Suriyeli Mülteciler, Suriye'ye Dönmeye Hazır: 'Uygun Zemin Hazırlanırsa Geri Dönmeyi Düşünüyoruz' - Son Dakika
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Suriyeli Mülteciler, Suriye'ye Dönmeye Hazır: 'Uygun Zemin Hazırlanırsa Geri Dönmeyi Düşünüyoruz'

Suriyeli Mülteciler, Suriye\'ye Dönmeye Hazır: \'Uygun Zemin Hazırlanırsa Geri Dönmeyi Düşünüyoruz\'

Batman'da yaşayan Suriyeliler, ülkelerinde gerekli uygun zeminin hazırlanması durumunda dönmeye hazır olduklarını söyledi.

10.12.2024 10:14
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Batman'da yaşayan Suriyeliler, ülkelerinde gerekli uygun zeminin hazırlanması durumunda dönmeye hazır olduklarını söyledi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin baskılarından kaçıp Türkiye'de farklı kentlere yerleşen mülteciler, rejimin düşmesiyle ülkelerinin yolunu tuttu. 8 yıl önce çifte vatandaş olan Batman Göçmen Sağlığı Merkezi Doktoru İmad Ahmedoğu, 2013 yılında yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınmacı olarak geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür ettiğini belirten Ahmedoğu, "Şimdi Suriye özgürlüğüne kavuştu. Diktatör Beşşar Esad Suriye'den kaçtı bu nedenle Suriye düzelirse tatbiki Suriye'ye dönüş yapılır" dedi.

Suriye uyruklu Çiçek Cöror, 12 yıl önce ülkede yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınmacı olarak geldiğini, Suriye düzelirse dönüş yapacağını dile getirdi.

Bedriye El Seyid de, "12 yıl önce Suriye'den kaçıp Batman'a yerleştim. Burada imkanlar daha iyi, doktor sorunumuz yok ve kıymetimiz burada daha fazla var. Allah, Türk devletinden razı olsun. Beşşar Esad gitti, kurtulduk ondan. Suriye'de güzel bir düzen kurulursa tabi ki gideriz ama daha kötüye giderse burada kalırım" şeklinde konuştu.

10 yıl önce Suriye'den kaçıp Batman'a yerleşen Feshd Ahmed ise "Türkiye bize çok iyi bakıyor. Burada imkanlar daha fazla. Doktor sorunumuz yok, buradaki insanlarla da iyi anlaşıyorum" dedi.

Burada yaşamaktan çok memnun olduğunu söyleyen Safa Karahasan, "Tüm Suriyeliler, Türkiye Cumhuriyetinden çok memnunuz. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bize o zaman kapıları açıp buraya geldiğimiz" ifadelerini kullandı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Suriyeli Mülteciler, Suriye'ye Dönmeye Hazır: 'Uygun Zemin Hazırlanırsa Geri Dönmeyi Düşünüyoruz' - Son Dakika

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