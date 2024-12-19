Suriyeli Mülteciler Vatanlarına Dönüyor - Son Dakika
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Yerel

Suriyeli Mülteciler Vatanlarına Dönüyor

Suriyeli Mülteciler Vatanlarına Dönüyor

Türkiye'deki Suriyeli mülteciler, Suriye'deki yaşam şartlarının iyileşmesiyle vatanlarına dönüyor.

19.12.2024 14:47
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Suriyeli mülteciler, Esad rejiminin devrilmesiyle Türkiye'de yıllarca süren zorunlu yaşamın ardından vatanlarına dönmeye devam ediyor. Dönüş için Kilis'te bulunan Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen göçmenlerin kimisi geri dönüş yolculuklarında geçmişlerinden ve Türkiye'deki hatıralardan kopmamak için yanlarına kedilerini, kimisi ise Antep baklavasını aldı.

61 yıl süren Baas rejiminin son bulduğu Suriye'de yaşam şartları iyileştikçe, Türkiye'deki Suriyeliler de ülkelerine dönmeye devam ediyor. Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk, önceki günlere kıyasla daha az olsa da geçiş yapan ailelerin mutluluğu gözlerden kaçmadı. Ailelerin çoğunlukta olduğu geçişlerde, bazı mülteciler yanlarına sevdikleri evcil hayvanlarını alırken, bazıları da Türkiye'de edindikleri lezzetleri, özellikle de Antep baklavasını yanlarına almayı tercih etti.

"Kedimi yanıma aldım, Türkiye'yi unutmayacağım"

1 yaşındayken ailesiyle Halep'ten kaçarak Türkiye'ye sığınan 12 yaşındaki Muhteha Derkel, annesi ve 2 kardeşiyle birlikte vatanına dönen mülteciler arasında yer aldı. İlk kez Suriye'ye gidecek olan Derkel, heyecanını gizleyemedi ve yıllarca beslediği kedisi Pisso'yu da yanına almayı unutmadı. Kedisini çok sevdiğini belirten Derkel, Türkiye'yi çok sevdiğini ve burada birçok arkadaşlık kurduğunu söyledi. Eğitimine Halep'te devam edeceğini ve hayalinin öğretmen olmak olduğunu belirten Derkel, Türk halkına gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti.

Sınır kapısında geçiş işlemleri sırasında mültecilere çeşitli ikramlar sunulurken, çocuklara da pamuk şeker dağıtıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Suriyeli Mülteciler Vatanlarına Dönüyor - Son Dakika

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