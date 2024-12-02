Suriyeliler Halep\'e Geri Dönüyor

Yerel

AFRİN (İHA) – Suriye'de muhaliflerin Halep'in büyük bir bölümünde kontrolü sağlamasının ardından Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde yaşayanlar Halep'e doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların ilerleyişi devam ediyor. HTŞ'ye bağlı muhalif grupların Esad kontrolündeki Halep'in büyük bölümünde kontrol sağlamasının ardından 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş sonrası evini ve yuvasını terk etmek zorunda kalan binlerce kişi de Halep'e doğru yola çıktı. Suriye'de Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde yaşayanlar Halep'e doğru ilerleyişini sürdürüyor. Eşyalarını araçlarına, kamyonlara yükleyen Suriyeliler, yıllardır uzak kaldıkları evlerine geri dönmenin sevincini yaşıyor.

Halep'e doğru yolan çıkan Suriyeli, hasretin sona ereceğini ifade ederek "Yaklaşık 8 senedir gurbetteyiz, hasretle Halep'e gidiyoruz. İnşallah köyümüze ve ailemize kavuşacağız. Yakında Halep'ten sonra Şam'a uğurlayacağız. Şam'ı da kurtaracağız ve oradan da Kudüs'e gideceğiz" dedi.

Halep'e ilerlediğini söyleyen bir başka Suriyeli ise, "İnşallah Halep'e gideceğim. Halep şimdi bizim elimize geçti. Orada Özgür Suriye Ordusu yolu açıyor ve bende köyüme gideceğim. 12 yıldır köyüme gitmedim, şu an tekrar köyüme döneceğim. Türkiye'ye teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - AFRİN