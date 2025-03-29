Suriyelilerin bayram öncesi ülkelerine dönüşü sürüyor - Son Dakika
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Suriyelilerin bayram öncesi ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriyelilerin bayram öncesi ülkelerine dönüşü sürüyor

Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler, bayram öncesi ülkelerine dönmeye devam ediyor.

29.03.2025 15:14
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Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler, bayram öncesi ülkelerine dönmeye devam ediyor. Eşyalarıyla birlikte dönüş yolcuğuna geçen Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Suriye'de yıllardır süren iç savaşın sona ermesiyle birlikte, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler ülkelerine dönmeye devam ediyor. Ramazan ayının son günü Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen çok sayıda Suriyeli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine dönüş yaparak bayrama vatanlarında girecek olmanın heyecanını yaşıyor. Kendi topraklarına kavuşmanın heyecanını yaşayan mülteciler, Türkiye'de geçirdikleri yılların kendileri için önemli olduğunu belirterek, burada gördükleri destek ve misafirperverlik için teşekkür etti.

"Türkiye'de güzel günler geçirdik"

Türkiye'de 10 yıldır yaşayan Ahmet Abdrobdo, ülkesine dönerken duygularını dile getirerek, " Gaziantep'ten geldim, Türkiye'de geçirdiğim zaman çok güzeldi. Türkiye çok güzel bir ülke, insanları yardımsever ve iyi. Ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Savaş bitti ve bugün ülkeme dönüyorum. Türk vatandaşlarını çok seviyorum" diye konuştu.

Yanlarına aldıkları eşyalarıyla birlikte dönüş yolcuğuna geçen Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. - KİLİS

Kaynak: İHA

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