Sürücü, Anadolu Otoyolu'nda kaza riskini önlemek için varili yoldan aldı - Son Dakika
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Yerel

Sürücü, Anadolu Otoyolu'nda kaza riskini önlemek için varili yoldan aldı

Sürücü, Anadolu Otoyolu\'nda kaza riskini önlemek için varili yoldan aldı

Mahmut Alan, diğer sürücülerin kaza yapmaması için Anadolu Otoyolu'nda sol şeride düşen varili yoldan alarak canını hiçe saydı.

12.08.2024 13:59
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İşi gereği şehirlerarası yolculuk yapan Mahmut Alan, diğer sürücüler kaza yapmasın diye Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde sol şeride düşen boş varili, canını hiçe sayarak yoldan aldı.

Anadolu Otoyolu üzerinde aracıyla seyir halinde olan Mahmut Alan, Ankara istikametinde Yumrukaya köyü mevkiinde yolun sol şeridi üzerinde bulunan büyük varili görünce aracını emniyet şeridinde durdurdu. Otoyol üzerinde seyir halinde olan diğer sürücülerin kaza yapmamaları için kontrollü bir şekilde yol üzerindeki varili eline aldı. Sürücüleri de riske atmadan bekleyen Mahmut Alan, aldığı varili yolun dışına bıraktı. Mahmut Alan'ın yaptığı duyarlı davranış büyük beğeni topladı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sürücü, Anadolu Otoyolu'nda kaza riskini önlemek için varili yoldan aldı - Son Dakika

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