Sürücülere yönelik dron destekli denetim - Son Dakika
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Sürücülere yönelik dron destekli denetim

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürücülere yönelik dron destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimde durdurulan 837 araçta bulunan 912 kişinin kimlik sorgulamaları ve evrak kontrolleri gerçekleştirildi. Dronlar ise sürücülerin kural ihlali yapup yapmadığını havadan gözlemledi. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.

11.02.2024 14:25
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Sürücülere yönelik dron destekli denetim

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürücülere yönelik dron destekli trafik denetimi yapıldı.

Denetim, Bolvadin- Çay karayolu üzerinde gerçekleştirildi. Denetime Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri katıldı. Denetimde durdurulan 837 araçta bulunan 912 kişinin Genel Bilgi Taraması üzerinden kimlik sorgulamaları yapılıp, evrak kontrolleri gerçekleştirildi. Herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmayan denetimde sürücülerin kural ihlali yapıp yapmadığı ise dron ile havadan gözlemlendi. Denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi.

Sürücülere yönelik dron destekli denetim
Kaynak: İHA

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