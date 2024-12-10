Sürücünün Yaban Domuzuna Son Anda Durması Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sürücünün Yaban Domuzuna Son Anda Durması Kamerada

Eskişehir-Mihalıççık yolunda yaban domuzuna çarpmamak için frene basan sürücünün anları kaydedildi.

10.12.2024 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sürücünün domuza çarpmamak için son anda durduğu anlar kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir ile Mihalıççık arasında bulunan karayoluna aniden çıkan yaban domuzunu fark eden sürücü yavaşlayarak hayvana çarpmaktan son anda kurtulurken, yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı.

Mihalıççık ilçesinde ikamet eden Engin Eren, Eskişehir istikametine aracıyla seyrederken yola boş araziden aniden yaban domuzu çıktı. Karşısına çıkan domuza çarpmamak için frene basan sürücü yavaşladı. Sürücünün yavaşlayarak çarpmadığı domuz, yolun karşısına koşarak geçerek gözden kayboldu.

Yaşanan olay saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. Konuyla ilgili konuşan Engin Eren, "Mihalıççık'tan Eskişehir istikametine doğru ilerlerken öğle saatlerinde, domuz önüme fırladı. Ben uzaktan fark ettim ne olur ne olmaz diye hızımı yavaşlattım, atlamaz diye normal hızda gitsem kesin kazaya sebep olurdu, Allah korudu" dedi.

Kaynak: İHA

Mihalıççık, Eskişehir, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Yerel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sürücünün Yaban Domuzuna Son Anda Durması Kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
21:32 Muhalifler, Hafız Esad’ın mezarında Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında
21:16 Fırat’ın doğusunda köşeye sıkışan PKKYPG, İsrail’den yardım istedi Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi
18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
10:15 İçinde yok yok İşte kardeş Esad’ın yeraltı konağı İçinde yok yok! İşte kardeş Esad'ın yeraltı konağı
10:13 Kadıköy’e geliyorlar: Kerem ile Orkun’un yanına bir Türk daha alacaklar Kadıköy'e geliyorlar: Kerem ile Orkun'un yanına bir Türk daha alacaklar
10:09 Ekim ayı işsizlik rakamları belli oldu Ekim ayı işsizlik rakamları belli oldu
09:50 Halil Umut Meler’e Suudi Arabistan’da yasak Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'da yasak
09:49 Bakanlık görevde yükselme sınavı düzenleyecek Bakanlık görevde yükselme sınavı düzenleyecek
09:35 Suriye’de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar Suriye'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar
09:34 Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi Yetkili isimlerden art arda açıklamalar Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? Yetkili isimlerden art arda açıklamalar
09:33 Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 23:22:26. #1.13#
SON DAKİKA: Sürücünün Yaban Domuzuna Son Anda Durması Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.