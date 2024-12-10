Sürücünün Yaban Domuzuna Son Anda Durması Kamerada

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Sürücünün domuza çarpmamak için son anda durduğu anlar kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir ile Mihalıççık arasında bulunan karayoluna aniden çıkan yaban domuzunu fark eden sürücü yavaşlayarak hayvana çarpmaktan son anda kurtulurken, yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı.

Mihalıççık ilçesinde ikamet eden Engin Eren, Eskişehir istikametine aracıyla seyrederken yola boş araziden aniden yaban domuzu çıktı. Karşısına çıkan domuza çarpmamak için frene basan sürücü yavaşladı. Sürücünün yavaşlayarak çarpmadığı domuz, yolun karşısına koşarak geçerek gözden kayboldu.

Yaşanan olay saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. Konuyla ilgili konuşan Engin Eren, "Mihalıççık'tan Eskişehir istikametine doğru ilerlerken öğle saatlerinde, domuz önüme fırladı. Ben uzaktan fark ettim ne olur ne olmaz diye hızımı yavaşlattım, atlamaz diye normal hızda gitsem kesin kazaya sebep olurdu, Allah korudu" dedi.