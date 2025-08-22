Sussuz Hükümet Konağı Restorasyonu Devam Ediyor

Susuz Yeni Hükümet Konağı restorasyon çalışmaları sürüyor.
Kars'ın Susuz ilçesi Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Yeni Hükümet Konağı Restorasyon Projesi kapsamında incelemelerde bulundu. Kaymakam Tutal, inşaat sahasında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kaymakam Muhammed Emin Tutal,, projenin mevcut durumu ve planlanan takvimi üzerine değerlendirmelerde bulundu. İncelemede, restorasyon süreci, işleyiş planı ve kamu hizmetlerine sağlayacağı katkılar ele alındı. - KARS
