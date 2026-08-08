Susurluk’ta halı saha filesine takılan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde belediyeye ait halı sahanın filesine takılan karga, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk Belediyesi'ne ait halı sahada bulunan fileye bir karganın takıldığı fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Susurluk İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, halı saha filesine takılan kargayı bulunduğu yerden dikkatli bir şekilde çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan karganın yapılan kontrolünün ardından doğal yaşam alanına bırakıldığı öğrenildi.