Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur ve Belediye Meclis Üyeleri CHP'den İstifa Etti - Son Dakika
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Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur ve Belediye Meclis Üyeleri CHP'den İstifa Etti

23.07.2026 14:24  Güncelleme: 14:51
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Kars'ın Susuz ilçesi Belediye Başkanı Oğuz Yantemur ve Belediye Meclis üyeleri CHP'den istifa ederek Özgür Özel'in genel başkanlığında kurulacak yeni siyasi partiye katılma kararı aldı.

(KARS) - Haber: Tacettin DURMUŞ

Kars'ın Susuz ilçesi Belediye Başkanı Oğuz Yantemur ve Belediye Meclis üyeleri CHP'den istifa etti. Yantemur, "Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığında kurulacak yeni siyasi partiye katılma kararı aldık" dedi.

Başkan Yantemur, makamında düzenlediği basın toplantısında, Belediye Meclis üyeleri Oktay Yahşi, Yasin Zerman, Ertürk Urlunç, Memet Mintemur, Çetin Yarba ve Ulaş Meniye ile partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Başkan Yantemur yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in genel başkanlığında kurulacak olan yeni siyasi partiye katılma kararı aldıklarını belirterek,  şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde yaşanan butlan kararı ve sonrasında gelişen süreç, ne yazık ki parti içi demokrasinin işlemediğini açıkça ortaya koymuştur.  Oysa bizler, siyasi yaşamımız boyunca üyeden delegeye, delegeden kurultaya kadar örgütün iradesini esas alan anlayışın savunucusu olduk. Bizim için en üstün irade; örgütün iradesidir. Kongredir, kurultaydır. Bunun üzerinde hiçbir güç tanımadık, bundan sonra da tanımayacağız."

Büyük bir onurla üyesi olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu süreç, geldiğimiz noktada siyasi yolculuğumuzu yeniden değerlendirmemizi zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, birlikte karar aldığımız Belediye Meclis üyelerimizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla açıklıyoruz. Aynı zamanda, Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığında kurulacak yeni siyasi partiye katılma kararı aldığımızı da kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Bu karar ne kişisel bir hesaplaşmanın ne de siyasi bir beklentinin sonucudur. Bu karar; halkımızın değişim talebine, demokrasiye olan inancımıza ve ülkemize karşı taşıdığımız sorumluluğun bir gereğidir. Seçmenlerimizin, üyelerimizin ve bizlere güvenen vatandaşlarımızın beklentileri de bu yöndedir. Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan şey; kavga değil birlik, kutuplaşma değil dayanışma, umutsuzluk değil güçlü bir gelecek umududur.  Kars'ımıza ve ülkemize karşı duyduğumuz sorumlulukla çıktığımız bu yeni yolda; ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan, milletimizin umudunu büyüten bir anlayışla mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur ve Belediye Meclis Üyeleri CHP'den İstifa Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur ve Belediye Meclis Üyeleri CHP'den İstifa Etti - Son Dakika
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