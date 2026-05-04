Süt anne kedi, 3 kediyi de sahiplendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süt anne kedi, 3 kediyi de sahiplendi

Süt anne kedi, 3 kediyi de sahiplendi
04.05.2026 16:22  Güncelleme: 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, fedakar anne kediyi ve yavrularını ağırlıyor.

Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, fedakar anne kediyi ve yavrularını ağırlıyor.

Doğum yapmak üzereyken duyarlı vatandaşlar tarafından Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne getirilen anne kedi, bir yavruSUNU karnında kaybetti. Sezaryen doğum yapan annenin diğer 2 kedi ise sağlıklı şekilde dünyaya geldi. O sırada, bir başka vatandaş tarafından sokakta bulunan üç kedi yavrusu daha barınağa getirildi. Doğum yapan anne kedi, 3 yavruya da süt annelik yaparak onları sahiplendi.

Fedakar anne kediyi ve yavrularını ziyaret eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsu Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'mizde böyle güzel hikayelere ev sahipliği yaşıyoruz. Bu anne kedimizin anaçlığı ve merhameti hepimize örnek oluyor. Ona yavruları ile çok sağlıklı bir ömür diliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Süt anne kedi, 3 kediyi de sahiplendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu organizatörlerine önce işkence, sonra sözde mahkeme İsrail'den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu organizatörlerine önce işkence, sonra sözde mahkeme
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i derbide 3 puana uzandı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i derbide 3 puana uzandı
4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek
Parkta motosiklet keyfi 180 bin liraya mal oldu Parkta motosiklet keyfi 180 bin liraya mal oldu
Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon oldu Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon oldu
Konak’ta tetikçiyle tehdit iddiası Belediye Başkanı Mutlu’dan açıklama var Konak'ta tetikçiyle tehdit iddiası! Belediye Başkanı Mutlu'dan açıklama var

17:00
Amedspor’un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti
Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti
15:50
ABD’li komutan İran’ın burnunun dibine kadar girdi Olay görüntüler
ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
15:13
Bakanlık affetmedi Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
15:05
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
14:58
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
14:30
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 17:24:31. #7.13#
SON DAKİKA: Süt anne kedi, 3 kediyi de sahiplendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.