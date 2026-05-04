Süt anne kedi, 3 kediyi de sahiplendi

Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, fedakar anne kediyi ve yavrularını ağırlıyor.

Doğum yapmak üzereyken duyarlı vatandaşlar tarafından Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne getirilen anne kedi, bir yavruSUNU karnında kaybetti. Sezaryen doğum yapan annenin diğer 2 kedi ise sağlıklı şekilde dünyaya geldi. O sırada, bir başka vatandaş tarafından sokakta bulunan üç kedi yavrusu daha barınağa getirildi. Doğum yapan anne kedi, 3 yavruya da süt annelik yaparak onları sahiplendi.

Fedakar anne kediyi ve yavrularını ziyaret eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsu Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'mizde böyle güzel hikayelere ev sahipliği yaşıyoruz. Bu anne kedimizin anaçlığı ve merhameti hepimize örnek oluyor. Ona yavruları ile çok sağlıklı bir ömür diliyoruz" dedi. - BURSA