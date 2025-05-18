Süt Üreticileri Zorluklarla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Süt Üreticileri Zorluklarla Mücadele Ediyor

Aydın'da süt üreticileri, yüksek maliyetler ve düşük alım gücünden dolayı büyük sıkıntılar yaşıyor.

18.05.2025 18:35
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Haber: Özgür Dedeoluk

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde süt üreticileri, maliyetlerin yüksek olması ve vatandaşın alım gücünün düşmesinden dert yandı. Semt pazarında satış yapan Yasin Akar, "Süt para etmiyor. Yoğurt peynir yapıp satıyoruz. O da vatandaşa pahalı geliyor. Eskiden Karacasu pazarına geldiğimizde sabahtan akşama kadar 100 kilo peynir, 50 kilo yoğurt satardık. Şimdi 10-20 kilo yoğurdu bitiremiyoruz" dedi.

Aydın genelinde süt üreticileri, Süt Konseyi'nin açıkladığı fiyatların uygulanmamasından dert yanarken, yem fiyatlarının yüksek olması da can sıkıyor.

60 yaşında hem üretip hem de ürettiklerini pazarda satan Nazmiye Bora, "Çiftçinin malı para etmiyor. Böyle olmaması lazım. Yem fiyatlarını yukarı fırlatıyorlar ama bizim ürettiğimiz şeyler para etmiyor. Aşağı yukarı 30 senedir bu yoğurtculuğu yapıyorum. Daha önce bundan iyiydi ama 2 senedir iyice kötü. Bu sene gübre yem hepsi yüksek gidiyor. ya yem fiyatlarını düşürsünler ya da yemi para ettirsinler. Sütün kilosunun 20 lira olması lazım. Bir çuval yem 650-700 lira olursa bu işin önüne geçilir mi? Emekli maaşı bankalardan elimize bile gelmiyor. Bu yüzden çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hafta haftayı tutmuyor"

Süleyman Bora ise "Kendi hayvanlarımız var. Bir kısmını yoğurt yapıyoruz. Bir kısmını süt olarak alıcılara veriyoruz. Süt Konseyi'nin verdiği fiyatı vermiyorlar bize. Süt Konseyi 18 lira fiyat açıkladı. Bize 14 lira veriyorlar. Burada da hafta haftasını tutmuyor. Bazen iyi oluyor bazen durgun oluyor. Bu hafta zayıftı mesela. Pazarlara gelen az oluyor bazen" şeklinde konuştu.

Karacasu'ya bağlı Palamutçuk Mahallesi'nde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve ilçe pazarında açtığı tezgahta yoğurt, peynir satışı yapan 46 yaşındaki Yasin Akar, maliyetlerin üreticileri zor durumda bıraktığını ifade ederek, "Süt para etmiyor. Yoğurt peynir yapıp satıyoruz. O da vatandaşa pahalı geliyor. Eskiden Karacasu pazarına geldiğimizde sabahtan akşama kadar 100 kilo peynir, 50 kilo yoğurt satardık. Şimdi 10-20 kilo yoğurdu bitiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yem parasını kurtarmıyor"

Karacasu pazarındaki Yasin Akar ise şunları söyledi:

"Anamdan doğdum doğalı hayvancılık yapıyorum. İnek, koyun, keçi yetiştiriyorum. Maliyetler çok yüksek. Yonca 10 lira, saman 5-6 lira. Yemin çuvalı olmuş 720-750 lira. Süt 13 lira. Yoğurt 120 lira. Maliyet nasıl kurtaracak ben de bilmiyorum. Bu bu şekilde devam ederse bu hayvancılık biter. Hayvanları da kendim yetiştiriyorum. Yoğurdu da kendim yapıyorum. Peynir kendime ait. Tereyağı kendime ait. Bu şekilde bile para kazanamıyoruz. Yem parasını kurtarmıyor. Samanı yoncası hariç. Toptan satıyoruz sütü 13 lira. Yeni gelecek listede 14 lira olmuş olabilir ama yine yetmez. Bir çuval yem kaç para zaten. Yemin kilosu 15 lira. Süt 13 lira nasıl olacak. Karşılamıyor. Daha önce bu kadar zorlandığımızı hatırlamıyorum. Bu şekilde hayvancılık yapmadık daha önce. Önceden pazar iyi kötü oluyordu ama şu anda pazar da yok. Millet de para yok. 15 kilo kadar yoğurt aldım geldim, 7-8 kilosu eve gidiyor. Peynir de satılmadı bu hafta duruyor işte. Önceden getirdiğimizi satıp bitirip gidiyorduk. Biz de maliyetler yüksek olduğu için ister istemez fiyatlara yansıtıyoruz. Yoğurt 120, peynir 250 lira. Tereyağı 400 lira. İnsanlar 100 liradan olmaz mı diyor. 100 lira deyince 80 lira olmaz mı diyor."

"Satışlar zayıf"

Üretici Gülay Güney de "20 senedir süt ve süt ürünleri üretiyorum. Üretimini yaptığımız sütten peynir, yoğurt, çökelek, tereyağı yapıyoruz. Doğal bir şekilde üretiyoruz. Sütü kaynatıyoruz. Kaynamış sütten peynir, yoğurt yapıyoruz. Sağma işleminden sonra pişiriyorum sonra mayalıyorum. Haftalık ortalama 20-30 kilo üretim yapıyorum. Sipariş durumuna göre üretiyorum" ifadelerini kullandı.

Satışların geçmişe göre düştüğünü ifade eden Güney, "Ürettiklerimiz para etmiyor. Yem pahalı, hiçbir şey para etmiyor, çiftçiler zor durumda. Eskiye göre kötü durumlar. Bu sene daha da kötü. Pazarımız olmuyor, zorlanıyoruz yani" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Karacasu, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yerel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Süt Üreticileri Zorluklarla Mücadele Ediyor - Son Dakika

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