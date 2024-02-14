Süt Üreticisi Borç Batağında: Yem Pahalı, Süt Ucuz - Son Dakika
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Yerel

Süt Üreticisi Borç Batağında: Yem Pahalı, Süt Ucuz

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Akgümüş Köyü'nde süt inekçiliği yapan Celal Ateş, sattığı sütün yemi karşılamadığını hatta 10 bin lira borçlu çıktığını ifade etti. Ateş, yem fiyatlarının süte göre çok yüksek olduğunu ve bu nedenle hayvanlarını satmak zorunda kaldıklarını belirtti.

14.02.2024 12:14  Güncelleme: 12:18
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Akgümüş Köyü'nde süt inekçiliği yapan Celal Ateş, sattığı sütün yemi karşılamadığını hatta 10 bin lira borçlu çıktığını ifade etti. Ateş "Aldığım yem pahalı verdiğim süt ucuz. Süte 1 lira koysalar yeme 50 lira koyuyorlar. Sütü 12 lira ederse, yemi 500 lira yapıyorlar. İçinden çıkamaz olduk. Bu hayvanlarımızı satmak zorunda kaldık" dedi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Akgümüş Köyü'nde 22 yıldır süt inekçiliği yapan ve bununla geçinen Celal Ateş, eskiden sütün yemi karşıladığını, kar ettiklerini, ancak son yıllarda ise sütün parasının yemi karşılamadığını, hatta yem satıcısına borçlu çıktığını, böyle giderse besiciliği bırakmak zorunda kalacağını ifade etti.

"BU İŞİ BIRAKMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Süt üreticisi Celal Ateş şunları söyledi:

"2002'den beri süt hayvancılığı ile uğraşıyorum. Aldığım yem pahalı verdiğim süt ucuz. Süte 1 lira koysalar yeme 50 lira koyuyorlar. Sütü 12 lira ederse, yemi 500 lira yapıyorlar. İçinden çıkamaz olduk. Bu hayvanlarımızı satmak zorunda kaldık. Sütçü gelip evden sütümü alıp götürüyor. Yemimi de getirir ama karşılayamıyorum. Borçlu kalıyorum. 10 bin lira borcum var bunu nasıl ödeyeceğim onu düşünüyorum. Bu işten zarar ediyoruz bırakmaz zorunda kalacağız."

Süt Üreticisi Borç Batağında: Yem Pahalı, Süt Ucuz
Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Süt Üreticisi Borç Batağında: Yem Pahalı, Süt Ucuz - Son Dakika

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