Sütte fiyat artışının sebebi besiciler değil - Son Dakika

Sütte fiyat artışının sebebi besiciler değil

DENİZLİ Denizli Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Varol, süt ve süt ürünlerinde yaşanan fiyat artışının kendileriyle ilgisinin olmadığını sanayiciye litresi 4.70'den süt sattıklarını belirtti.

Süt ve süt ürünlerine yapılan zamlarla ilgili olarak, süt üreticisi besicilerin hedef gösterilmek istendiğini anlatan Denizli Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Varol, zamlarla kendilerinin ilgisinin bulunmadığını söyledi. Yem fiyatlarının aşırı artmasıyla birlikte süt-yem paritesinin de değiştiğini süt üreticisinin para kazanmadığını anlatan Başkan Varol, 'Süt sektöründe ciddi sıkıntılar var. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun esas sıkıntılardan bir tanesi hayvan beslemede kullanılan materyal, yani kesif yemde sıkıntımız var. Biz ham maddemizin yüzde 60-65'ini dışarıda ithal ettiğimiz için paramızın değer kaybı ve kovidle yaşanan bir sıkıntı da var. Üretim noktasında da bir sıkıntı yaşanıyor. Şu anda arz talep dengesinde bozulmalar olduğu için maalesef bizim aleyhimize gelişmeler oluyor. Maalesef son günlerde bizim 3,20 TL olan sütümüz, oturulup konuşulup 4,70 TL ilan edildi. 4,70 TL deyince hakikatten piyasalarda şok oluşmuştu. Bunun mamulü yüzde 50 ve yüzde 47 zam yapıldı. Bunu nasıl kaldıracak sektör derken. Daha aradan 15-20 gün geçmedi. Yem fiyatları o kadar yükseldi ki 1.1 düştü. Burada üreticinin yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü o hayvanını beslemek zorunda. Üretici o sütü sağmak zorunda. Tüketicinin de yapabileceği bir şey yok. Alım gücü almaya yetmiyor. Şu anda bir kaos var. Bu kaosun acilen çözülmesi lazım. Öncelikle yem fiyatlarının mutlaka bakanlığımız müdahil olmalı" dedi.

"Üreticinin desteklenmesi lazım"

Yaşanan sıkıntılar nedeniyle süt veren ineklerin, damızlık ineklerin besiciler tarafından kesime gönderildiğine dikkat çeken Başkan Varol, bakanlığın konuyla çok acil ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Varol, 'Aslında bir yandan müdahil olmaya çalıştılar. Toprak mahsulleri ofisi elini taşın altına koydu. Üreticiye arpa ve mısır vermeye çalıştı olduğu kadar ve yettiği kadar ama yetmiyor. Bence yapılabilecek iş öncelikle yem fabrikaların üretim maliyetlerini gözden geçirmesi gerekir. Piyasaya sürülen yem fiyatları arasında fark var ise müdahil olunması lazım. Acil ve hemen olmak koşuluyla yem desteği ile üreticilerin desteklenmesi lazım. Yoksa elimizdeki damızlıkları kaybediyoruz. Ben gerçekten yetkilileri uyarıyorum. Sözlü olarak ta bunları söylüyoruz. Bizim bu sıkıntımız. Yani sütte zam yapan üretici değil. Şartlar buraya getiriyor. Yani bir defa ben çok zamanda şu söyleniyor. Niye bu kadar sütte zam yapıyorsunuz. Biz peynir alamaz duruma geldik diyorlar. Biz zam yapmıyoruz. Çünkü hayvan beslenmesi için maliyetlerimiz çok yükseldi. Şuan ki mevcut zamlarda bunu beslemeye yetmiyor" dedi.