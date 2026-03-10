Suudi Arabistan, 1 Füze ve 4 İHA Saldırısını Önledi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, 1 balistik füze saldırısı ile 4 insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiğini açıkladı.

İran'ın ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırıları sürerken, Suudi Arabistan bir kez daha hedef oldu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin doğusunu hedef alan 1 balistik füze saldırısının engellendiği bildirildi.

El-Harc bölgesi yakınlarında 2 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği aktarılırken, ülkenin doğusuna doğru ilerleyen 2 farklı İHA'nın da hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarıldı. - RİYAD