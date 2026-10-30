Suudi koalisyon, Husilerin Mekke'ye yönelik İHA saldırısını önleyip imha etti - Son Dakika
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Suudi koalisyon, Husilerin Mekke'ye yönelik İHA saldırısını önleyip imha etti

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Suudi koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Mekke-i Mükerreme bölgesine fırlattığı İHA'nın önlendiğini ve imha edildiğini açıkladı. El-Maliki, batı bölgesine fırlatılan 1 seyir füzesinin de engellendiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Mekke-i Mükerreme bölgesini hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Husilere karşı uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Mekke-i Mükerreme bölgesi istikametine bir İHA fırlattığını açıkladı. El-Maliki, bu İHA'nın önlendiğini ve imha edildiğini kaydetti.

Husilerin seyir füzesi engellenmişti

El-Maliki erken saatlerde yaptığı açıklamada Husilerin Suudi Arabistan'ın batı bölgesine 1 seyir füzesi fırlattığını ancak bu saldırının engellendiğini duyurmuştu.

Kaynak: İHA
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