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Taciz iddiası ile dövülmüştü, gerçek emniyette ortaya çıktı

Darp edilen şahsın aslında gasp edildiği belirlendi

AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle öldüresiye dövülen şahıs ile ilgili gerçek emniyette ortaya çıkarken, şahsın taciz için dövülmediği, hem gaspa uğrayıp hem de saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Olay, İncirliova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aykut Ozan Caddesi'nde gece yarısı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, başta 28 yaşındaki O.B. isimli başta olmak üzere yanındakiler 32 yaşındaki M.Ö. isimli şahsı küçük yaşta bir kızı taciz ettiğini iddia ederek darp etmişlerdi. Şahsı acımasızca darp eden ve mahalle sakinlerini de kışkırtarak şahsın üzerine salan O.B.'nin değişik suçlardan 4 ayrı sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı.

Gerçek emniyette oraya çıktı

Mahalle arasında darp edildiği için konuşmaya mecali kalmadığını ve kendisini kimseye anlatamadığını belirten M.Ö.'nün gözaltına alındıktan sonra verdiği ifade gerçeği ortaya çıkardı. Öldüresiye dövülen M.Ö.'nün sanılanın aksine gaspa uğradığı belirlendi. Olayda arkadaşı ile birlikte M.Ö.'yü darp eden O.B.'nin yönetimindeki aracı şahsın üzerine sürüp tartışma çıkardıktan sonra tacizci iddiası ile M.Ö.yü darp ettiği belirtildi. O.B. ile yanında bulunan ve henüz kimlik bilgileri tespit edilemeyen şahsın darp ettikleri M.Ö.'nün sırt çantasında bulunan 2 bin TL parayı gasp etikleri ileri sürüldü.

Adeta olaylar yumağına dönen olayı aydınlatmak için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.