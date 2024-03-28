Taciz iddiası ile dövülmüştü, gerçek emniyette ortaya çıktı
Darp edilen şahsın aslında gasp edildiği belirlendi
AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle öldüresiye dövülen şahıs ile ilgili gerçek emniyette ortaya çıkarken, şahsın taciz için dövülmediği, hem gaspa uğrayıp hem de saldırıya uğradığı ortaya çıktı.
Olay, İncirliova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aykut Ozan Caddesi'nde gece yarısı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, başta 28 yaşındaki O.B. isimli başta olmak üzere yanındakiler 32 yaşındaki M.Ö. isimli şahsı küçük yaşta bir kızı taciz ettiğini iddia ederek darp etmişlerdi. Şahsı acımasızca darp eden ve mahalle sakinlerini de kışkırtarak şahsın üzerine salan O.B.'nin değişik suçlardan 4 ayrı sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı.
Gerçek emniyette oraya çıktı
Mahalle arasında darp edildiği için konuşmaya mecali kalmadığını ve kendisini kimseye anlatamadığını belirten M.Ö.'nün gözaltına alındıktan sonra verdiği ifade gerçeği ortaya çıkardı. Öldüresiye dövülen M.Ö.'nün sanılanın aksine gaspa uğradığı belirlendi. Olayda arkadaşı ile birlikte M.Ö.'yü darp eden O.B.'nin yönetimindeki aracı şahsın üzerine sürüp tartışma çıkardıktan sonra tacizci iddiası ile M.Ö.yü darp ettiği belirtildi. O.B. ile yanında bulunan ve henüz kimlik bilgileri tespit edilemeyen şahsın darp ettikleri M.Ö.'nün sırt çantasında bulunan 2 bin TL parayı gasp etikleri ileri sürüldü.
Adeta olaylar yumağına dönen olayı aydınlatmak için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Yerel › Taciz iddiası ile dövülmüştü, gerçek emniyette ortaya çıktı - Son Dakika
Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?