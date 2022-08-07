Tahıl koridoru anlaşması gereği Ukrayna'dan gelen üçüncü gemi olan Türk bandıralı gemi 'POLARNET' Türk kaptan Ahmet Yücel Alibey'in koordinesinde Kilyos açıklarında demirledi. 12 bin tonluk mısır yükü taşıyan gemi, Türkiye , AB, Rusya ve Ukrayna'ya bağlı heyetlerin denetim yapması bekleniyor. Yapılan denetim sonucunda temsilcilerden onay alınmasının ardından gemi, Karasu'ya hareket edecek.

Kaynak: İHA

İstanbul, Ukrayna, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü Türk gemisi İstanbul açıklarında demirledi - Son Dakika

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