Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü Türk gemisi İstanbul açıklarında demirledi - Son Dakika
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Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü Türk gemisi İstanbul açıklarında demirledi

07.08.2022 06:44

Tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna'daki Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan Türk bandıralı "Polarnet" adlı gemi Kilyos açıklarında demir attı.

Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü Türk gemisi İstanbul açıklarında demirledi

İSTANBUL - Tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna'daki Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan Türk bandıralı "Polarnet" adlı gemi Kilyos açıklarında demir attı.

Tahıl koridoru anlaşması gereği Ukrayna'dan gelen üçüncü gemi olan Türk bandıralı gemi 'POLARNET' Türk kaptan Ahmet Yücel Alibey'in koordinesinde Kilyos açıklarında demirledi. 12 bin tonluk mısır yükü taşıyan gemi, Türkiye, AB, Rusya ve Ukrayna'ya bağlı heyetlerin denetim yapması bekleniyor. Yapılan denetim sonucunda temsilcilerden onay alınmasının ardından gemi, Karasu'ya hareket edecek.

YORUMLAR
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Ukrayna'dan hareket eden 'Polarnet' gemisi İstanbul açıklarına geldi Ukrayna'dan hareket eden 'Polarnet' gemisi İstanbul açıklarına geldi MSB: 'Yarın 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise limanlarına girişi planlanmıştır' MSB: 'Yarın 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise limanlarına girişi planlanmıştır'
Kaynak: İHA

İstanbul, Ukrayna, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü Türk gemisi İstanbul açıklarında demirledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü Türk gemisi İstanbul açıklarında demirledi - Son Dakika
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