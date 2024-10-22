Tahliye Kanalına Düşen Araçta Sürücü Yaralanmadı

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Önündeki araca çarpmamak için yağmursuyu tahliye kanalına düştü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir araca çarpmamak için direksiyonu kıran ancak aynı yöndeki kamyonetin kasasına çarpan hafifi ticari araç refüjdeki yağmur suyu tahliye kanalına düştü. Kazada araç sürücüsü şans eseri yara almadı.

Kaza; Alanya-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 LGP 91 plakalı hafif ticari araç aynı istikamette gitmekteki bir kamyonete çarpmamak için direksiyonunu kırdı. Hafif ticari araç, kamyonetin kasasına çarpıp refüjdeki yağmursuyu tahliye kanalına düşerken, sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.