Tahmazoğlu 100. Yıl Tünelleri'nde motosiklet turu attı
Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri yarın trafiğe açılıyor
GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep'e kazandırılan Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri'nde çalışmalar tamamlanırken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, motor turu gerçekleştirdi.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun 3 katlı köprülü kavşak ile birlikte şehre kazandıracağı en önemli projelerden olan Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünel çalışmalarında sona gelindi. 15 Mart saat 11: 00'de vatandaşın kullanımına açılacak olan Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri'nde tüm hazırlıklar tamamlanırken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri ile birlikte motor turu attı.
"Gazişehrimize 100. yılına yakışır bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"
Tünelleri yarından itibaren trafiğe açacağını söyleyen Başkan Tahmazoğlu, "Kıymetli hemşerilerim. Gazi şehrimize 100. yılına yakışır bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri geçtiğimiz yıl Nisan ayında temelini atmıştık. Depremden hemen sonra 7 ay gibi kısa bir sürede 2,5 kilometre uzunluğunda tünellerimizi adeta 4 koldan tırnaklarımızla kazarak 35 bin kamyon hafriyat çıkararak kazı işlemlerini tamamlamıştık. Bugün itibariyle de tünelimizin bütün inşa süresi tamamlanmış oldu. Böylelikle yarın saat 11.00'dan itibaren Şahinbey Tüneli Yüzüncü Yıl Tünellerini vatandaşımızın kullanımına açacağız. Resmi açılışımızı daha sonra cumhurbaşkanımızla yapacağız" dedi.
"Tüneller yarım saatlik yolu 1 dakikada geçme imkanı sunacak."
Şehir trafiğine katkı sağlayacak tünellerle ilgili bilgi veren Tahmazoğlu, "Tünellerimiz ne anlama geliyor. Tünellerimiz normalde yarım saat 20 dakika süren bir yolu 1 dakikada vatandaşımız ışıksız bir şekilde geçecek. Hem yol kısalacak. Yakıt ve zamandan da tasarruf etmiş olacak. İnsanlar sevdiklerine çok daha kısa bir sürede işine eşine ulaşabilecek. Bu da şehrimizin trafik problemine de ayrıca çok ciddi bir katkı sağlayacak. Şehreküstü'yü Yeşilvadi Bulvarına bağlayacağız. Böylelikle hiçbir vatandaşımız gerek İnönü Caddesi gerek Boğaziçi Bulvarı'nı kullanmadan direk tünellerimizden geçerek Yeşilvadi Bulvarı üzerinden istediği yöne özellikle Karataşa ve Şehir Hastanesine çok kolay bir erişim sağlamış olacak. Gaziantep'in vizyonuna yakışır bir eser oldu. Emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Tünellerimiz Gazi şehrimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
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