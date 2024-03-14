Tahmazoğlu 100. Yıl Tünelleri'nde motosiklet turu attı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tahmazoğlu 100. Yıl Tünelleri'nde motosiklet turu attı

Geniş Video İzle

Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep'e kazandırılan Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri'nde çalışmalar tamamlanırken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, motor turu gerçekleştirdi. Tüneller yarın trafiğe açılacak.

14.03.2024 17:21  Güncelleme: 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahmazoğlu 100. Yıl Tünelleri'nde motosiklet turu attı

Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri yarın trafiğe açılıyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep'e kazandırılan Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri'nde çalışmalar tamamlanırken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, motor turu gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun 3 katlı köprülü kavşak ile birlikte şehre kazandıracağı en önemli projelerden olan Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünel çalışmalarında sona gelindi. 15 Mart saat 11: 00'de vatandaşın kullanımına açılacak olan Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri'nde tüm hazırlıklar tamamlanırken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri ile birlikte motor turu attı.

"Gazişehrimize 100. yılına yakışır bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Tünelleri yarından itibaren trafiğe açacağını söyleyen Başkan Tahmazoğlu, "Kıymetli hemşerilerim. Gazi şehrimize 100. yılına yakışır bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri geçtiğimiz yıl Nisan ayında temelini atmıştık. Depremden hemen sonra 7 ay gibi kısa bir sürede 2,5 kilometre uzunluğunda tünellerimizi adeta 4 koldan tırnaklarımızla kazarak 35 bin kamyon hafriyat çıkararak kazı işlemlerini tamamlamıştık. Bugün itibariyle de tünelimizin bütün inşa süresi tamamlanmış oldu. Böylelikle yarın saat 11.00'dan itibaren Şahinbey Tüneli Yüzüncü Yıl Tünellerini vatandaşımızın kullanımına açacağız. Resmi açılışımızı daha sonra cumhurbaşkanımızla yapacağız" dedi.

"Tüneller yarım saatlik yolu 1 dakikada geçme imkanı sunacak."

Şehir trafiğine katkı sağlayacak tünellerle ilgili bilgi veren Tahmazoğlu, "Tünellerimiz ne anlama geliyor. Tünellerimiz normalde yarım saat 20 dakika süren bir yolu 1 dakikada vatandaşımız ışıksız bir şekilde geçecek. Hem yol kısalacak. Yakıt ve zamandan da tasarruf etmiş olacak. İnsanlar sevdiklerine çok daha kısa bir sürede işine eşine ulaşabilecek. Bu da şehrimizin trafik problemine de ayrıca çok ciddi bir katkı sağlayacak. Şehreküstü'yü Yeşilvadi Bulvarına bağlayacağız. Böylelikle hiçbir vatandaşımız gerek İnönü Caddesi gerek Boğaziçi Bulvarı'nı kullanmadan direk tünellerimizden geçerek Yeşilvadi Bulvarı üzerinden istediği yöne özellikle Karataşa ve Şehir Hastanesine çok kolay bir erişim sağlamış olacak. Gaziantep'in vizyonuna yakışır bir eser oldu. Emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Tünellerimiz Gazi şehrimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Tahmazoğlu 100. Yıl Tünelleri\'nde motosiklet turu attı
Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Motosiklet, Gaziantep, Şahinbey, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tahmazoğlu 100. Yıl Tünelleri'nde motosiklet turu attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kazakistan'da şiddetli deprem
    04 Mar Kazakistan'da şiddetli deprem

    Kazakistan'ın güneyindeki Almatı kenti yakınlarında 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Almatı'nın 31 kilometre güneyinde bulunuyor. Almatı'da sarsıntı anında uyarı sinyali verildi ve kent sakinlerine paniğe kapılmamaları uyarısı yapıldı. Şu ana kadar can kaybı olmadığı ve hasarla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

  • Özbek yapımı 'Sunday' filmi Batman Film Günleri'nde prömiyer yaptı
    04 Mar Özbek yapımı 'Sunday' filmi Batman Film Günleri'nde prömiyer yaptı

    Drama türündeki Özbek yapımı 'Sunday' filmi, Türkiye prömiyerini Batman Film Günleri'nde gerçekleştirdi. Film, mütevazı evlerinde sade bir yaşam süren karı kocanın, değişen rutinleriyle mücadelelerini konu ediniyor.

  • Mersin'de Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Çalıştayı Düzenlendi
    04 Mar Mersin'de Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Çalıştayı Düzenlendi

    Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş kurum olarak yer aldığı proje kapsamında 'Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda, Türkiye'de demokratik yerel yönetim için sivil katılımın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

  • Mete Yarar ile CHP'li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler
    04 Mar Mete Yarar ile CHP'li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler

    TV100 ekranlarında Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ile CHP 24. dönem milletvekili Ali Rıza Öztürk canlı yayında sert bir tartışma yaşadı. Program sunucusu Başak Şengül, kavganın büyümemesi için araya gitmek zorunda kaldı.

  • BBP Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar, Cambaz Neco'yu Ziyaret Etti
    04 Mar BBP Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar, Cambaz Neco'yu Ziyaret Etti

    Büyük Birlik Partisi'nin Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar, seçim çalışmaları kapsamında Oltu'nun tanınmış ve sevilen simalarından biri olan, halk arasında 'Cambaz Neco' olarak bilinen Necati Davulcu'yu evinde ziyaret etti. Ziyaret, toplumun unutulmuş değerlerine sahip çıkma ve onları hatırlama önemini vurgulayan bir jest olarak hafızalara kazındı.

  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum:
    04 Mar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum: "1 Nisan gelecek İstanbul gerçek belediyecilikle tanışacak

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 'Of'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106. Yıl Dönümü' etkinliğinde yaptığı konuşmada, "106 yıl önce Of'ta yazdığınız tarihi şimdi burada yazıyorsunuz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

  • Kars'ın tarihi kimliği ve turistik destinasyonları dünyaya tanıtıldı
    04 Mar Kars'ın tarihi kimliği ve turistik destinasyonları dünyaya tanıtıldı

    IHAAW091710-HMN/4-03-2024- Serhat şehri Kars; gastronomisi, turistik destinasyonları ve tarihi kimliği dünyaya tanıtıldı(Fotoğraflı)Serkan Erkoç KARS (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından...

  • Hakkari'de Ramazan öncesi market denetimleri başladı
    04 Mar Hakkari'de Ramazan öncesi market denetimleri başladı

    Hakkari Ticaret İl Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında eş zamanlı denetim başlattı. Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde yurt genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini yoğunlaştırdı.

  • Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak
    04 Mar Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak

    Yerel seçim miting programlarına ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kabine toplantısına başkanlık edecek. Ekonomideki son durum, iç ve dış politikadaki gelişmeler, yerel seçim ve öğretmen atamalarının masaya yatırılacağı zirveyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek 3 bin liraya çıkartılan emeklinin bayram ikramiyesinin 10 bin liraya yükseltildiğini duyuracağı öne sürüldü.


18:07 14 Mayıs’ı bilen şirketin anketi İşte İstanbul’un 7 ilçesinde son durum 14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 7 ilçesinde son durum
17:59 Eyüpsultan’daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.’nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana ’Havalimanına sür’ dedi Eyüpsultan'daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.'nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana 'Havalimanına sür' dedi
16:58 Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı
16:30 Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler
11:32 “Şahsımızın gölgesinde yürüyor“ demişti Kasım Gülpınar’dan Erdoğan’ı kızdıracak öneri "Şahsımızın gölgesinde yürüyor" demişti! Kasım Gülpınar'dan Erdoğan'ı kızdıracak öneri
17:59 Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
17:57 Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti
17:15 Fernando Muslera, Fatih Terim’in takımına transfer oluyor Fernando Muslera, Fatih Terim'in takımına transfer oluyor
17:14 Pitbull köpeği Şila’yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı Pitbull köpeği Şila'yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı
17:02 İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah’a gireceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah'a gireceğiz
16:41 Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u radarına aldı Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u radarına aldı
16:38 80 yaşındaki sürücü tünele tersten girdi, iş makinesine çarptı 80 yaşındaki sürücü tünele tersten girdi, iş makinesine çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 19:01:02. #1.12#
SON DAKİKA: Tahmazoğlu 100. Yıl Tünelleri'nde motosiklet turu attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement