Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 15 Temmuz şehitliklerini ziyaret etti - Son Dakika
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 15 Temmuz şehitliklerini ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 15 Temmuz şehitliklerini ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve protokol üyeleri ile birlikte şehitlikleri ziyaret etti. Tahmazoğlu, şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade ederek, 15 Temmuz gecesinin kahramanlarından Mehmet Demir'in ailesini de ziyaret etti ve şehitlere dua etti.

16.07.2024 16:02  Güncelleme: 16:04
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlikleri ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve protokol üyeleri ile birlikte Yeşilkent Mezarlığı'ndaki şehitlikleri ziyaret etti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, daha sonra 15 Temmuz gecesinin kahramanlarından Mehmet Demir'in ailesini ziyaret ederek her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

"Asla unutturmayacağız"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitliği ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Ülkemizde yaşadığımız çok üzücü bir günü ve onun sonrasında necip milletimizin gösterdiği direnişi asla unutmadan gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Öncelikle 15 Temmuz'da şehit, gazilerimiz ve bu mücadele içerisinde yer alan tüm vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum, Allah hepsinden razı olsun. Allah bir daha böyle günler yaşatmasın. 15 Temmuz gecesi milletçe destan yazdık. Bu destanı yazarken şehitlerimiz canlarını feda ettiler. Onları asla unutmayacağız ve her zaman anacağız" ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizin aileleri bize emanet"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, şehit Mehmet Demir'in ailesini de ziyaret ederek, "15 Temmuz gecesinin kahramanlarından Mehmet Demir'in bize emanet olan ailesini ziyaret ederek şehidimize dua ettik. Hain darbecilerin emellerine ulaşmasına izin vermeyerek ülkemizi koruyan tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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