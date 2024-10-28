Tahmazoğlu, 29 Ekim mesajı

Yerel

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünü kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılında tüm Şahinbeylilerin, Gazianteplilerin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Kadim kentimiz Gaziantep'te, Şahin Bey'in şehit edilmesi ile başlayan vatan savunmasında binlerce şehit verdiğimiz gibi, zamanla tüm yurda yayılan savunma hattımız dünyada emsali az görülür bir kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür. Milletimizin kurtuluş mücadelesinde tüm dünyaya büyük bir inançla gösterdiği istiklal ve istikbal tutkusu, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizin ilanı ile taçlanmıştır. Millet ve devlet olarak, son zamanlarda varlığımızı korumak için büyük bir mücadele sürdürdüğümüz ortadadır. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve terör örgütlerinin saldırılarından bu mücadelenin devam ettiğini görmekteyiz. Her şartta yokların ve yoklukların üstesinden gelen, tüm zorlu süreçleri aşan aziz milletimiz, tarihinden aldığı güçle, hiçbir hain girişime boyun eğmeden, dünyadaki tüm mazlumların yanında olmaya devam edecek ve geleceğe aynı kararlılıkla yürümeye devam edecektir. Bizler de tarihimizin ve değerlerimizin bize yüklediği bu sorumlulukla, Şahinbey'imizi vizyon projelerimizle geliştirecek, büyütecek ve çok çalışarak aydınlık geleceğe hep birlikte erişeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP