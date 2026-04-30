Tahmazoğlu\'dan 1 Mayıs mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Tüm İşçi Kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Yürekten Kutluyorum" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin her geçen gün büyüyen ekonomisinin ardında işçilerin yer aldığını belirterek, "Türkiye'nin daha üretken hale gelmesinde emekçilerin alın teri ve emeği bulunmaktadır. Ülkemizin en değerli sermayesi emektir. Şahinbey Belediyesi olarak işçi kardeşlerimizin bugüne kadar olan tüm haklarını, maaşlarını ve ikramiyelerini hiç aksatmadan verdik. Biz de sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak bugüne kadar, çalışanların ve emekçilerin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" dedi. - GAZİANTEP