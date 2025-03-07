Tahmazoğlu, kadınlar gününü kutladı - Son Dakika
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Yerel

Tahmazoğlu, kadınlar gününü kutladı

Tahmazoğlu, kadınlar gününü kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

07.03.2025 13:07  Güncelleme: 13:09
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak bu tarihin tüm dünyada, kadınların daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlandığını söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınların toplumda layık olduğu saygınlığı kazanması, sorunlarının ve haklarının gündeme getirilerek olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Türk Kadını, Cumhuriyet döneminde kültürel birlikteliğin vermiş olduğu kazanımlarla hak ettiği yerini almış, bu başarısını günümüzde de devam ettirmektedir. Sahip oldukları hakları en iyi biçimde kullanan kadınlarımızın ülkemizin gelişmesine ve çağdaşlaşmasına büyük katkılarda bulunduğu bir gerçektir. Ev ve iş yaşantısında büyük başarılara imza atan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kalkınma ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve dayanışma günü olarak kutlamaları en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit anneleri, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şahinbey, Politika, 8 Mart, Yerel, Son Dakika

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