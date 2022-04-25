Tahmazoğlu'ndan çat kapı ziyaretler - Son Dakika
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Tahmazoğlu'ndan çat kapı ziyaretler

25.04.2022 16:50
Tahmazoğlu'ndan çat kapı ziyaretler

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayının rahmetini ve maneviyatını çat kapı ziyaretlerle vatandaşlarla birlikte yaşıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayının rahmetini ve maneviyatını çat kapı ziyaretlerle vatandaşlarla birlikte yaşıyor.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayında da çat kapı hane ziyaretleri gerçekleştiriyor. Teravih namazından sonra mahalle ve ev ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Yeditepe ve Ulaş mahallelerinde ikamet eden aileleri ziyaret etti.

"Vatandaşlarımızın evlerine misafir oluyoruz"

Yaptığı çat kapı ziyaretlerle vatandaşların Ramazan ayı mutluluğuna ortak olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Ramazan ayında vatandaşlarımız ile bir araya gelmeye devam ediyoruz. Çat kapı ev ziyaretlerimiz ile onlarla yüz yüze görüşüp sohbet ediyoruz. Dertleşelim, sohbet edelim, birbirimizle olan kardeşliğimizi, bağlarımızı güçlendirelim diye de bu tür buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ihtiyaçlarını ya da sorunları, sıkıntıları, bir talepleri olup olmadığını öğrenmeye çalışıyoruz. Bizim en büyük sermayemiz, insanlarımızın hayır dualarını alabilmektir. Amacımız, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içerisinde tüm gönüllere bu manevi iklimi büyük Ramazan ayında bir nebze de olsa dokunmaktır. Ramazan ayı boyunca tüm mahallelerde ailelerimize çat kapı ziyaretler gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Tahmazoğlu'ndan çat kapı ziyaretler
Tahmazoğlu'ndan çat kapı ziyaretler
Tahmazoğlu'ndan çat kapı ziyaretler
Tahmazoğlu'ndan çat kapı ziyaretler
Tahmazoğlu'ndan çat kapı ziyaretler

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Şahinbey, Teravih, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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