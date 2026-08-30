Tahran\'dan Van\'a Direkt Uçuşlar Başladı

Haber: İshak KARA

(VAN) - İran'ın başkenti Tahran'dan Van'a direkt uçak seferleri başladı. Kente gelen 80 kişilik kafile çiçeklerle karşılandı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, "Van, hem diplomatik açıdan hem de uluslararası uçuşlar altyapısının oluşturulması konusunda önemli bir merhaleyi de aşmış oldu" ifadelerini kullandı.

Tahran'dan Van'a direkt gerçekleşen ilk uçak seferleri ile kente gelen yaklaşık 80 kişilik İranlı turist kafilesi Ferit Melen Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Karşılama töreninde konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Tahran-Van direkt uçuşlarının başlamasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Van'ın yakın pazarlarda bulunan ülkelerle ilişkilerini geliştirmek için önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Takva, "Van, hem diplomatik açıdan hem de uluslararası uçuşlar altyapısının oluşturulması konusunda önemli bir merhaleyi aşmış oldu. Bugün, yurt dışı altyapısını oluşturacak organizasyonlar da gerçekleşti" diye konuştu.

"BU YILKİ HEDEFİMİZ 1 MİLYON TURİST"

Yeni uçuşların Van turizmine önemli katkı sunacağını dile getiren Takva, şunları kaydetti:

"2025 yılında 777 bin İranlının Kapıköy'den ilimize karayoluyla giriş yaptığını biliyoruz. Savaşın olmaması durumunda bizim bu yılki hedefimiz 1 milyon turist. Ancak bölgesel uçuşlarla beraber, inşallah yıl sonuna kadar herhangi bir aksaklık olmazsa, yeni birtakım ambargo engellemeleri ya da teknik birtakım sorunlar yaşanmazsa inşallah bu rakamların ötesinde bir turizm hareketliliğini şehrimize kazandırmış olacağız."

İran'dan Van'a gelen turistlerden Seyid Halifor, uçuşların başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok güzel olmuş. Uçuşlar çok rahat oldu. İnşallah İran'dan Van'a, Türkiye'ye daha çok yolcu gelir. Van çok güzel bir şehir. İnşallah İran'dan daha çok yolcu gelir" ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCE ARABA, TREN VE OTOBÜSLE GELİYORDUM"

İranlı turist Semira Taheri ise, "Daha önce Van'a gelmiştim. Bu kez uçakla geldim ve çok güzel oldu. Van gerçekten çok güzel. Burayı çok beğendim. Daha önce Tahran'a da gitmiştim. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Uçakla yaklaşık bir saatte geldik ve yolculuk çok güzel, çok rahattı. Daha önce araba, tren ve otobüsle geliyordum. Bu uçuş benim için çok daha güzel ve rahat oldu" şeklinde konuştu.