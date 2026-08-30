Tahran'dan Van'a Direkt Uçuşlar Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tahran'dan Van'a Direkt Uçuşlar Başladı

Tahran\'dan Van\'a Direkt Uçuşlar Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Tahran kentinden Van'a direkt uçuş seferleri başladı, turistler çiçeklerle karşılandı.

Haber: İshak KARA

(VAN) - İran'ın başkenti Tahran'dan Van'a direkt uçak seferleri başladı. Kente gelen 80 kişilik kafile çiçeklerle karşılandı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, "Van, hem diplomatik açıdan hem de uluslararası uçuşlar altyapısının oluşturulması konusunda önemli bir merhaleyi de aşmış oldu" ifadelerini kullandı.

Tahran'dan Van'a direkt gerçekleşen ilk uçak seferleri ile kente gelen yaklaşık 80 kişilik İranlı turist kafilesi Ferit Melen Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Karşılama töreninde konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Tahran-Van direkt uçuşlarının başlamasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Van'ın yakın pazarlarda bulunan ülkelerle ilişkilerini geliştirmek için önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Takva, "Van, hem diplomatik açıdan hem de uluslararası uçuşlar altyapısının oluşturulması konusunda önemli bir merhaleyi aşmış oldu. Bugün, yurt dışı altyapısını oluşturacak organizasyonlar da gerçekleşti" diye konuştu.

"BU YILKİ HEDEFİMİZ 1 MİLYON TURİST"

Yeni uçuşların Van turizmine önemli katkı sunacağını dile getiren Takva, şunları kaydetti:

"2025 yılında 777 bin İranlının Kapıköy'den ilimize karayoluyla giriş yaptığını biliyoruz. Savaşın olmaması durumunda bizim bu yılki hedefimiz 1 milyon turist. Ancak bölgesel uçuşlarla beraber, inşallah yıl sonuna kadar herhangi bir aksaklık olmazsa, yeni birtakım ambargo engellemeleri ya da teknik birtakım sorunlar yaşanmazsa inşallah bu rakamların ötesinde bir turizm hareketliliğini şehrimize kazandırmış olacağız."

İran'dan Van'a gelen turistlerden Seyid Halifor, uçuşların başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok güzel olmuş. Uçuşlar çok rahat oldu. İnşallah İran'dan Van'a, Türkiye'ye daha çok yolcu gelir. Van çok güzel bir şehir. İnşallah İran'dan daha çok yolcu gelir" ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCE ARABA, TREN VE OTOBÜSLE GELİYORDUM"

İranlı turist Semira Taheri ise, "Daha önce Van'a gelmiştim. Bu kez uçakla geldim ve çok güzel oldu. Van gerçekten çok güzel. Burayı çok beğendim. Daha önce Tahran'a da gitmiştim. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Uçakla yaklaşık bir saatte geldik ve yolculuk çok güzel, çok rahattı. Daha önce araba, tren ve otobüsle geliyordum. Bu uçuş benim için çok daha güzel ve rahat oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Tahran, Ulaşım, Yerel, İran, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tahran'dan Van'a Direkt Uçuşlar Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fidan hocanın Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu

12:23
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
11:48
Araç sahiplerine kötü haber Motorine vergi zammı geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda Netanyahu’ya mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj
11:18
İzlanda’da AB üyeliği referandumu Sandıktan “hayır“ çıktı
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan "hayır" çıktı
10:47
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı
10:37
Popüler özellik başa bela oldu Milyonlarca araç geri çağrılıyor
Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 12:39:41. #7.13#
SON DAKİKA: Tahran'dan Van'a Direkt Uçuşlar Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement