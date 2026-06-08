Tahran Havalimanı Güvenlik Nedeniyle Kapandı - Son Dakika
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Tahran Havalimanı Güvenlik Nedeniyle Kapandı

08.06.2026 02:38
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İran, İsrail'e yönelik füze saldırıları sonrası Tahran'daki havalimanını geçici olarak kapattı.

İran basını, İsrail'e gerçekleştirilen füze saldırılarının ardından Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nın güvenlik gerekçesiyle geçici olarak uçuşlara kapatıldığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) İsrail'in Lübnan'a yönelik "saldırılarının kaynağı" olarak değerlendirilen ve Hayfa kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ramat David Hava Üssü'nü hedef alması, İsrail'den misilleme endişesine yol açtı. İran basını, Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nın güvenlik gerekçesiyle geçici olarak uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Hava trafiğinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı aktarıldı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tahran Havalimanı Güvenlik Nedeniyle Kapandı - Son Dakika

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