Takla atan araçtan mucize kurtuluş

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

HATAY - Hatay'da takla atarak ters dönen aracın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi battı çıktı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 07 NA 4268 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıkan sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.