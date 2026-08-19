Taksi Esnafından Kruvaziyer Turizmi Açıklaması - Son Dakika
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Taksi Esnafından Kruvaziyer Turizmi Açıklaması

Taksi Esnafından Kruvaziyer Turizmi Açıklaması
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İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksilerin yolcu taşıma hakkını savundu.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, kruvaziyer turizmi kapsamında taksilerin Efes, Meryem Ana ve çevredeki turistik noktalara yolcu taşımasına ilişkin yapılan eleştirilere cevap verdi. Başkan Erkan Özkan, "Taksi esnafımız tur programı satmıyor, paket tur pazarlamıyor, rehberlik hizmeti vermiyor. Taksi esnafımız kendi mevzuatı çerçevesinde yolcusunu taşıyor" dedi.

"Tur satmak başka, yolcu taşımak başka"

"1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile ilgili mevzuatta seyahat acentalarının faaliyet alanları bellidir" diyen Başkan Özkan, şunları kaydetti: "Bir seyahat acentasının program hazırlayarak tur organize etmesi, bunu pazarlaması ve satması ile ticari taksinin kendisine müracaat eden yolcuyu, yolcunun talebi doğrultusunda istediği noktaya taşıması aynı şey değildir. Taksi esnafımız tur programı satmıyor, paket tur pazarlamıyor, rehberlik hizmeti vermiyor. Taksi esnafımız kendi mevzuatı çerçevesinde yolcusunu taşıyor. Yolcu taksiye biner, gideceği yeri kendisi belirler. Efes'e gitmek ister Efes'e, Meryem Ana'ya gitmek ister Meryem Ana'ya götürülür. Yolcu kendisini getiren taksinin beklemesini ve daha sonra başka bir noktaya götürmesini isterse bu da yolcunun tercihidir. Bir taksinin kendi yolcusunu beklemesi, o taksiyi seyahat acentasına dönüştürmez."

"Biz dernek değil, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşuyuz"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın bir dernek olmadığını vurgulayan Özkan, "5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Binlerce esnafımızı temsil eden odamız, yaptığı çalışmalar, projeler ve esnafına sunduğu hizmetlerle yalnızca İzmir'de değil, Türkiye genelinde örnek gösterilen bir meslek kuruluşu olma sorumluluğuyla hareket etmektedir. Maalesef zaman zaman bazı dernek yöneticilerinin isimlerini ve temsil ettikleri yapıları daha fazla duyurabilmek adına kamuoyunda polemik oluşturacak açıklamalara yöneldiğini görüyoruz. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak bu tür polemiklerin içerisinde olmayız. Ancak kurumumuzun ve temsil ettiğimiz esnafımızın haksız ithamlarla hedef alınmasına da asla sessiz kalmayız" diye konuştu.

"Kuşadası Aydın'dadır, İzmir'e nasıl bağlandığını anlamak mümkün değil"

Sözlerini sürdüren Özkan, "Kuşadası üzerinden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na yönelik değerlendirmeler yapılmasını da anlamakta güçlük çekiyoruz. Kuşadası, bilindiği üzere Aydın ilimizin sınırları içerisindedir. Aydın'a bağlı Kuşadası'ndaki uygulamaların İzmir'e ve İzmir taksi esnafına hangi gerekçeyle bağlandığını anlamak mümkün değildir. İzmir'deki bir meslek kuruluşu ve İzmir'de faaliyet gösteren taksi esnafı hakkında değerlendirme yapılacaksa, öncelikle İzmir'deki uygulamalara bakılması gerektiğini düşünüyoruz. Dile getirilen en önemli yanlışlardan biri de taksimetre konusudur. İzmir'de ticari taksilerimiz taksimetrelerini açmaktadır. Zaten yasal olarak açmak zorundadır. Anlatmak istediğimiz konu taksimetrenin açılmaması değildir. Kruvaziyer gemisiyle kentimize gelen bir turist taksiye bindiğinde taksimetremiz açılır ve çalışır. Ancak taksi esnafımız, yolcusunu ve İzmir turizmini düşünerek gerektiğinde kendi kazancından fedakarlık edip taksimetrede oluşan ücretin altında bir bedel talep edebilmektedir. Yani esnafımız yolcusunun aleyhine değil, lehine inisiyatif kullanmaktadır" cümlelerini kullandı.

"Turizmin paydaşları birbiriyle değil, İzmir için birlikte çalışmalıdır"

Seyahat acentalarını rakipleri olarak görmediklerini kaydeden Özkan, "Turist rehberleri, seyahat acentaları, oteller, restoranlar, taksiciler ve kent esnafı turizm ekonomisinin birbirini tamamlayan parçalarıdır. Turistin seyahat acentasından tur satın alma hakkı ne kadar doğal ve yasal ise limandan çıktığında bir ticari taksiye binerek kendi belirlediği noktaya gitmesi de o kadar doğaldır. Biz hiçbir taksicinin tur satmasını, rehberlik yapmasını veya seyahat acentası gibi faaliyet göstermesini savunmuyoruz. Ancak taksi esnafımızın yasal yolcu taşıma hakkının 'kaçak tur' veya 'kaçak acentacılık' gibi ifadelerle kamuoyuna sunulmasını da kabul etmiyoruz" dedi.

"Sokak ağzıyla değil, kurumların ağırlığına yakışır şekilde konuşulmalı"

Kendisi hakkında kullanılan 'haddini aşmış', 'abesle iştigal' gibi ifadeleri talihsiz bulduğunu belirten Özkan, "Fikir ayrılığı olabilir. Hukuki görüşler farklı olabilir. Herkes kendi görüşünü açıklayabilir. Ancak kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşunun başkanına yönelik kullanılan dilin de belli bir seviyede olması gerekir. O ifadeleri kullanan dernek başkanı konuyu yapay zekaya sorduğunu özellikle belirtmiş. Keşke yapay zekadan aldığı cevabı kopyalayıp kamuoyuna sunmadan önce telefonu kaldırıp Odamızı arasaydı. Kendisine ne söylediğimizi, neyi savunduğumuzu ve İzmir'deki uygulamanın nasıl olduğunu anlatırdık. Belki o zaman mesele yapay zekaya ihtiyaç kalmadan, biraz da 'yatay zekayla' yani karşılıklı konuşarak, dinleyerek ve doğru bilgiyi kaynağından alarak çözülebilirdi" diye vurguladı.

Kaynak: İHA

Ulaşım, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Taksi Esnafından Kruvaziyer Turizmi Açıklaması - Son Dakika

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