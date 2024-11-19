Taksici Hayvanlara Güzel Davranıyor - Son Dakika
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Taksici Hayvanlara Güzel Davranıyor

Taksici Hayvanlara Güzel Davranıyor

Bayburt'ta taksici Ali Baydemir, yolculuk öncesi başıboş kedileri besleyerek işe başladı.

19.11.2024 09:24
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Bayburt'ta bir taksi durağında şoför olarak çalışan Ali Baydemir isimli taksici, güne etrafta bulunan başıboş kedileri, köpeklerini besleyerek başlıyor. İlk siftahını hayvanları besleyerek yaptığını söyleyen Baydemir, "Nasibin nerden geleceği belli olmaz. Ben kedileri besledim, Allah'ta bana iş verdi şimdi taksiye çıkıyorum, yolcu götüreceğim" dedi.

Sabahın erken saatlerinde durağa gelen ve yolcu beklemeye başlayan Baydemir, durağının yanında anne kediyle yavrusunu gördü. Hayvanların aç olduğunu düşünen Baydemir, durağın hemen ilerisindeki marketten süt alarak, ekmekle sütü harmanlayıp mama yaptı. Anne ve yavru kedinin aç kalmasına gönlü razı olmayan taksiciyi, etraftan geçenler duyarlılığından ötürü tebrik etti.

Kendisi işe gitti aklı kedilerde kaldı

Anne ve yavru kedinin bir güzel karnını doyuran Baydemir'e hemen sonrasında iş geldi. Taksisine binen yolcuyu gideceği yere kadar götüren taksici Baydemir, kedileri duraktaki arkadaşlarına emanet ederek, kedilerin kontrol edilmesini istedi. İşe giderken aklı kedilerde kalan Baydemir, taksiye binene kadar arkadaşlarına uyarılarda bulunarak, "İlgilenin kedilerle abi, bak karşıda brandanın altındalar. Onlar size emanetler ben sütlerini verdim" ifadelerini kullandı. Baydemir, "Siz kedileri beslediniz, size de iş mi geldi?" sorusuna, "Evet şu an nasibimiz geldi, bismillah dedik işe çıkıyoruz" yanıtını vererek, yürekleri ısıttı.

"Hayvanlara zarar vermeyelim onlar da bizler gibi can taşıyorlar, her zaman onları koruyalım"

Hayvanlara zarar veren, zulüm edenlere de "Hayvanlara zarar vermeyelim, onlar da bizler gibi can taşıyorlar. Her zaman onları koruyalım" diyerek çağrıda bulunan Baydemir, "Bayburt'ta taksicilik yapıyoruz. Sabahleyin kedileri gördük, onlarla siftahımızı yaptık, nasibimizi aldık. Bismillah dedik, işe başladık. Genelde böyleyim, hayvanları görünce ilgi alaka gösteriyorum. Onlar da sonuçta bir canlı. Yavru kedi annesiyle beraber gelmişti, biz de onların yemeklerini, rızkını vererek gönderdik. Hayvanlara zarar vermeyelim, onlar da bizler gibi can taşıyorlar. Her zaman onları koruyalım" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Taksici Hayvanlara Güzel Davranıyor - Son Dakika

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