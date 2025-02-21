Taksici, Unutulan Telefondan Turisti Kurtardı

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İzmir'de Filipinli bir turistin, bindiği takside cep telefonunu unutması sonrası olayı öğrenen bir başka taksici Mustafa Baştaş, güvenlik kameralarını izleyerek önce taksiyi ardından da İzmir'den ayrılmak zorunda kalan turisti bularak cep telefonunu teslim etti.

Amerika'nın New York eyaletinden İzmir'e gezmeye gelen Filipinli bir kadın turist, bindiği taksiden inerken arka koltukta cep telefonunu unuttu. Durumu fark eden kadın turist, Alsancak Limanı'nda bulunan bir başka taksici İsmet Akduman'ın yanına gidip durumu anlattı. Akduman da meslektaşı Mustafa Baştaş'ı (38) arayarak telefonun bulunması için yardım istedi. Durumu öğrenen Baştaş, kendi aracının kamerasının, turistin telefonunu unuttuğu arabayı kaydettiğini fark etti. Baştaş, turist ile birlikte Şoförler Odasına giderek, aracın güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Ancak kadın turist, gemisinin İzmir'den ayrılacak olması sebebiyle Baştaş'ın yanından ayrılmak zorunda kaldı. Baştaş turisti limana bırakıp, cep telefonunu bulacağına dair söz verdi ve turistin iletişim bilgilerini aldı. Ardından güvenlik kameralarını tek tek izlemeye devam eden Baştaş, bir süre sonra telefonun unutulduğu taksiyi bularak şoföre ulaştı ve telefonu teslim aldı.

Kadın turiste mutlu haberi veren Baştaş, telefonu New York'a göndermek için kargo firmasının yolunu tuttu ancak yaşanan aksaklık nedeniyle telefonu gönderemedi. Kruvaziyer şirketi aracılığıyla turist ile yeniden iletişime geçti ve turistin New York'a gitmeden önce İstanbul'a uğrayacağını öğrendi. İzmir otogarına gidip telefonu otobüs ile İstanbul'a gönderen Baştaş, telefonun turiste ulaşmasını sağladı. Turist kadın telefonu aldıktan sonra Baştaş'ı arayıp teşekkür etti.

Olay günü yaşadıklarını anlatan taksici Mustafa Baştaş, "Taksici İsmet abimin yanına bir turist kadın geldi ve '5 dakika önce bir taksiden indiğini, cep telefonunu orada unuttuğunu' söyledi. İsmet abim durumu bana anlatınca ben de kadına yardımcı olmaya çalıştım. Daha sonra benim aracımda bulunan kameranın, kadının bindiği taksiyi gördüğünü fark ettim. Turiste bu durumu anlattım ve birlikte Şoförler Odasına gidip kameraları inceledik. Fakat turist gemiye yetişeceği için zamanımız çok kısıtlıydı. Telefonun unutulduğu aracın plakasını tespit edemedik. Ben kadını gemiye yetiştirdim fakat kendisine 'telefonu bulacağıma' dair söz verdim. Kadının iletişim bilgilerini aldım. Şoförler Odası bana görüntü attı ve ben o görüntüleri tek tek izledim. Kadının bindiği taksiyi tespit ettim. Şoförler Odasından araç sürücüsünün bilgilerine ulaştım. Şoförü arayarak 'araçta telefon olduğunu' söyledim. Şoför aracın Buca ilçesinde olduğunu belirtti. Ben de oraya gidip telefonu aldım" diye konuştu.

"Bir insanı sevindirdiysek ne mutlu"

Telefonu turiste ulaştırabilmek için kruvaziyer şirketiyle iletişim haline geçtiğini belirten Başta, şunları kaydetti:

"Aile New York'ta yaşıyordu. Ben gemi yetkililerine kendi numaramı verdim ve 'kadının benimle iletişime geçmesini istediğimi' ifade ettim. Kadın beni aradı. Kendisiyle konuştuk ve benden 'telefonu bir kargo firmasıyla Amerika'daki adresine göndermemi' istedi. Fakat kargo gönderimi esnasında bir sorun oluştu ve kargoyu gönderemedim. Ben de otobüsle İstanbul'a gönderebileceğimi söyledim. Kendisi de kabul etti. İzmir otogarına gidip telefonu bir otobüs firmasına teslim ettim ve otobüsün tüm bilgilerini turiste ilettim. Telefon İstanbul'a gitti ve turist orada telefonu teslim aldı. Görevimizi yerine getirdik. Huzurlu ve mutluyum. Bir insanı sevindirdiysek ne mutlu."

'Korsan taksi kullanmayın' uyarısı

İnsanlarımız ucuz olduğunu düşünerek korsan taksileri tercih etiğini ifade eden Baştaş, korsan taksilerin çok tehlikeli olduğunu ve vatandaşların başına her türlü olayın gelme ihtimalinin bulunduğunu vurguladı. Baştaş, vatandaşların durak dışında kullandıkları taksilerin plakalarını da not etmelerini, böylelikle bir eşyaları kaybolursa kolaylıkla taksiye ulaşıp eşyalarını bulabileceklerini söyledi. - İZMİR